В Караганде во вторник 15 улиц отключат от холодной воды

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КАРАГАНДА. 22 НОЯБРЯ - В Караганде 23 ноября на нескольких улицах отключат водоснабжение. Компания "Караганды Су" будет проводить работы по врезкам водопроводов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 ноября, с 03.00 до 23.00, ТОО "Караганды Су" будет производить работы по врезкам водопроводов по улице Воинов-интернационалистов в новый трубопровод. В связи с этим на время работ потребителям будет отключена подача воды. По завершении работ по вводу в эксплуатацию нового участка водопровода, будет проведена дезинфекция водопроводной линии. Вода будет подаваться с дозой хлора, в пределах норматива питьевой воды", - сообщает пресс-служба компании.
Список потребителей, которые останутся без водоснабжения:
- проспект Бухар жырау, дома 1-69, 12, 44, 46, 48, 48а, 50, 52;
- улица Воинов-интернационалистов, дома 2-32;
- улица Чкалова, дома 1-10;
- улица Мичурина, дома 1-21/1, 21/2;
- улица Аманжолова, дома 1-189;
- улица Крылова, дома 1-101;
- проспект С. Сейфуллина, дома 1-21;
- переулок Музейный, дома 3-6;
- улица Московская, дома 1-12;
- улица Ашляева, дома 1-1;
- улица Коммунальная, дома 1-12;
- улица Ипподромная, дома 1-9;
- улица Алиханова, дома 1, 2, 4, 5, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12а, 14а, 14б;
- улица Охотская, дом 2а;
- улица Казахстанская, дома 12, 20.
Слабое давление на время работ: район 45-го квартала (верхние этажи).
В компании приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют иметь суточный запас воды.