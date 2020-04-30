В Карагандинской области к 1 Мая запустили челлендж по приготовлению национальных блюд

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Караганда. 29 апреля. Kazakhstan Today - Ко Дню единства народа Казахстана в Карагандинской области запустили челлендж по приготовлению национальных блюд #УлтТагамдары, передает Kazakhstan Today.

Челлендж #УлтТагамдары продлится до 30 апреля. Приготовленные блюда раздадут многодетным семьям, медработникам и тем, кто дежурит на блокпостах.

Мероприятие организовала Ассамблея народов Казахстана Карагандинской области совместно с управлением внутренней политики.

Челлендж по приготовлению национальных блюд 27 апреля охватил Караганду, Балхаш, Абайский, Актогайский и Бухаржырауский районы. Сегодня, 28 апреля, челлендж продолжился в Каражале, Приозёрске, Жанааркинском, Каркаралинском и Нуринском районах. 29 апреля волонтёры раздадут национальные блюда в Сарани и Сатпаеве, в Осакаровском, Улытауском и Шетском районах. В завершающий день, 30 апреля, челлендж пройдёт в Караганде, Жезказгане, Темиртау и Шахтинске", - сообщили в Ассамблее народов Казахстана Карагандинской области.

Также в области к празднику организуют более 100 благотворительных мероприятий в рамках акции Biz Birgemiz, онлайн-концерты, в школах - онлайн-конкурсы, викторины и познавательные проекты.

На 2 мая запланирована онлайн-конференция "Модель ООН "Стратегия Ассамблеи - благополучие каждого" на базе регионального штаба "Жангыру жолы". В ней примут участие представители молодёжных организаций, студенты и школьники, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

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