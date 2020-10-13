В Карагандинской области ко Дню независимости запустили челлендж по приготовлению национальных блюд

Караганда. 12 октября. Kazakhstan Today - В рамках проекта "Дастур мен гурып" программы "Рухани жангыру" Жанааркинский район Карагандинской области запустил челлендж приготовления национальных блюд. Он посвящён Дню независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате Жанааркинского района, в съёмке челленджа помогли ясли-сад "Балауса", районный историко-краеведческий музей имени С. Сейфуллина и Дом культуры.

Депутат маслихата Жанааркинского района Багдат Бекежанова приготовила одно из национальных блюд казахского народа - карын бурме.

Мы решили приготовить Карын бурме. Это блюдо очень редко готовится. Наши предки делали его чисто из мяса, но мы решили чуть разнообразить рецепт и добавить овощи, зелень и специи. Наше блюдо получилось очень вкусным", - рассказала Багдат Бекежанова.

Карын бурме - это желудок барана, фаршированный мясом со специями. Для приготовления этого блюда может уйти целая туша барана - всё зависит от размера желудка, который выполняет функцию мешка. В разных регионах Казахстана технология приготовления блюда отличалась, но его всегда запекали в собственном соку в печи дома, на улице или на углях в земле.

Жанааркинцы достойно справились с приготовлением столь редкого в настоящее время блюда и передали эстафету Актогайскому району. Следующее национальное блюдо будут готовить актогайцы", - добавили в акимате.

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