В Карагандинской области проходит акция по благоустройству памятников Великой Отечественной войны

Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проходит акция "Память поколений", в ходе которой памятники и мемориалы Великой Отечественной войны приводятся в порядок и благоустраиваются, передает Kazakhstan Today.

Карагандинская область поддержала республиканскую акцию "Память поколений". В городах и районах региона 20 апреля стартовали мероприятия по благоустройству и очистке памятников, мемориалов, обелисков, посвященных Великой Отечественной войне, также улиц, проспектов, названных именами героев, сообщили в пресс-службе акима региона.

В первый день акции "Память поколений" в городах и районах области приняли участие 300 человек: представители филиалов партии "Nur Otan", первичных партийных организаций, активисты молодежной организации "Жас Отан", активные жители городов и районов. Они привели в порядок 23 памятных сооружения и прилегающие к ним территории.

Всего в Карагандинской области насчитывается 171 памятник Боевой Славы, в том числе: 12 мемориальных комплексов, одна братская могила, 39 памятников Боевой Славы, 91 обелиск Боевой Славы, 4 бюста героев, 4 стелы, 13 мемориальных досок и 7 памятных досок.

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