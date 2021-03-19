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В Карагандинской области прошла благотворительная акция

18.03.2021 9208
В Карагандинской области прошла благотворительная акция
Караганда. 18 марта. Kazakhstan Today - В преддверии празднования Наурыза в Жанааркинском районе Карагандинской области проводятся различные мероприятия по возрождению национальных ценностей и рецептов забытых блюд, а также благотворительные акции, передает Kazakhstan Today. 
 
15 марта, в День природы (Жайлау куні), Молодёжным ресурсным центром была организована благотворительная акция "Бауырсак party". В этот день приготовили и раздали жанааркинцам 500 бауырсаков.
 
В День добрых дел, 18 марта, благотворительное мероприятие продолжилось акцией "Тепло сердца" ("Журек жылуы"). Она призвана популяризировать национальную кухню.
 

Акция организована акиматом Жанааркинского района, отделом внутренней политики и Молодёжным ресурсным центром. Нас поддержали пять детских садов райцентра, а также индивидуальные предприниматели. За время акции было приготовлено 300 литров наурыз-коже и 500 бауырсаков. В специально декорированных коробках еду раздали медперсоналу районной больницы, пациентам и жителям. Мы благодарим всех, кто помог нам подготовить это благотворительное мероприятие", - сказала главный специалист отдела внутренней политики района Нургуль Аубакирова.

 

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