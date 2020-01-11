В Карагандинской области стартовал крупный дебатный турнир для духовного воспитания молодёжи

Караганда. 10 января. Kazakhstan Today - Молодёжный проект "Сарыаркасанлагы" запустили одновременно во всех городских и сельских организациях образования Карагандинской области. В его рамках запланирован цикл регулярных дебатных турниров и дискуссионных площадок, передает Kazakhstan Today.

Проект проводится в рамках программы "Рухани жангыру" и направлен на духовно-нравственное развитие, преемственность знаний и воспитание патриотизма нового поколения. Он будет способствовать сохранению и популяризации духовного наследия Абая, аль-Фараби и других выдающихся мыслителей. Дебатный турнир начался в год 175-летия поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Всего же, как сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай жане ХХІ гасырдагы Казакстан", в 2020 году в стране пройдут более 500 мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Идею масштабных дебатных турниров поддержал акимат Карагандинской области. Организаторами являются три управления: образования, внутренней и молодёжной политики.

Старт проекту дали в Жезказгане. Здесь состоялся первый этап областного дебатного турнира. В мастерстве ораторов состязались четыре школьные команды.

Участников проекта приветствовал заместитель акима области Абзал Нукенов. Он призвал молодёжь больше читать книг и вникать душой в смысл произведений.

Как сказал когда-то великий аль-Фараби, образование, данное без воспитания, опасно. Воспитание - это культура, умение правильно мыслить. То, что вы задумали, превращается в мечту. Мечта становится целью, которую вы стремитесь реализовать. Но в итоге вы получаете свою жизнь. Знания, приобретённые в юности, - это крылья, которые помогут в разных жизненных ситуациях. Читайте больше, проникайте глубже в смысл прочитанного, чтобы мысли шли не только из головы, но и из сердца. Великий Абай в своих словах назидания писал: "Найди свою стену и стань её кирпичом". Так и вам, молодым, желаю найти своё истинное предназначение", - сказал Абзал Нукенов.

В течение всего года предусмотрено три этапа проекта. Дебаты будут проводиться поквартально в общеобразовательных школах и вузах всех городов и посёлков области. По итогам второго этапа лучшие команды-победители региональных турниров приедут в Караганду для участия в заключительном соревновании.

Как сообщили организаторы, на третьем этапе турнира будут организованы теледебаты. В финале состязаются на равных школьники и студенты.

Словесные дуэли будет оценивать компетентное жюри - эксперты в области искусства, образования и науки.

Тематику игр утверждает организационный комитет с учётом празднования.

Программа будет меняться ежегодно с учётом празднования знаменательных дат.

На 2020 год утверждены следующие темы:

- Адамгершілік жане рухани тазалык (Нравственная и духовная чистота);

- Білім, ілім жане тарбие (Образование, учение и воспитание);

- Жалкаулык пен ысырапшылдык (Расточительность и лень),

- Аділдік жане шындык (Справедливость и правда);

- Камкорлык жане кайырымдылык (Забота и благотворительность);

- Касіп пен біліктілік (Профессия и квалификация);

- Азамат жане когам (Гражданин и общество);

- Улт жане мемлекет (Нация и государство),

- Ага мен іні жане Устаз бен шакірт (Преемственность поколений).

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