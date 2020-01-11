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В Карагандинской области стартовал крупный дебатный турнир для духовного воспитания молодёжи

10.01.2020, 13:07 14500
Караганда. 10 января. Kazakhstan Today - Молодёжный проект "Сарыаркасанлагы" запустили одновременно во всех городских и сельских организациях образования Карагандинской области. В его рамках запланирован цикл регулярных дебатных турниров и дискуссионных площадок, передает Kazakhstan Today.
 
Проект проводится в рамках программы "Рухани жангыру" и направлен на духовно-нравственное развитие, преемственность знаний и воспитание патриотизма нового поколения. Он будет способствовать сохранению и популяризации духовного наследия Абая, аль-Фараби и других выдающихся мыслителей. Дебатный турнир начался в год 175-летия поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Всего же, как сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай жане ХХІ гасырдагы Казакстан", в 2020 году в стране пройдут более 500 мероприятий, посвящённых юбилейной дате.
 
Идею масштабных дебатных турниров поддержал акимат Карагандинской области. Организаторами являются три управления: образования, внутренней и молодёжной политики. 
 
Старт проекту дали в Жезказгане. Здесь состоялся первый этап областного дебатного турнира. В мастерстве ораторов состязались четыре школьные команды. 
 
Участников проекта приветствовал заместитель акима области Абзал Нукенов. Он призвал молодёжь больше читать книг и вникать душой в смысл произведений. 
 

Как сказал когда-то великий аль-Фараби, образование, данное без воспитания, опасно. Воспитание - это культура, умение правильно мыслить. То, что вы задумали, превращается в мечту. Мечта становится целью, которую вы стремитесь реализовать. Но в итоге вы получаете свою жизнь. Знания, приобретённые в юности, - это крылья, которые помогут в разных жизненных ситуациях. Читайте больше, проникайте глубже в смысл прочитанного, чтобы мысли шли не только из головы, но и из сердца. Великий Абай в своих словах назидания писал: "Найди свою стену и стань её кирпичом". Так и вам, молодым, желаю найти своё истинное предназначение", - сказал Абзал Нукенов.

 
В течение всего года предусмотрено три этапа проекта. Дебаты будут проводиться поквартально в общеобразовательных школах и вузах всех городов и посёлков области. По итогам второго этапа лучшие команды-победители региональных турниров приедут в Караганду для участия в заключительном соревновании.
 
Как сообщили организаторы, на третьем этапе турнира будут организованы теледебаты. В финале состязаются на равных школьники и студенты. 
 
Словесные дуэли будет оценивать компетентное жюри - эксперты в области искусства, образования и науки.
 
Тематику игр утверждает организационный комитет с учётом празднования. 
 
Программа будет меняться ежегодно с учётом празднования знаменательных дат.
 
На 2020 год утверждены следующие темы:
 
- Адамгершілік жане рухани тазалык (Нравственная и духовная чистота);
 
- Білім, ілім жане тарбие (Образование, учение и воспитание);
 
- Жалкаулык пен ысырапшылдык (Расточительность и лень),
 
- Аділдік жане шындык (Справедливость и правда);
 
- Камкорлык жане кайырымдылык (Забота и благотворительность);
 
- Касіп пен біліктілік (Профессия и квалификация);
 
- Азамат жане когам (Гражданин и общество);
 
- Улт жане мемлекет (Нация и государство),
 
- Ага мен іні жане Устаз бен шакірт (Преемственность поколений).
 

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