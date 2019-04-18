В Карагандинской области выбрали делегатов на внеочередной съезд партии Nur Otan

Караганда. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде состоялась ХХХІІ Конференция Карагандинского областного филиала партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

В рамках конференции были определены 48 делегатов, которые будут представлять регион на внеочередном XIX Съезде партии 28 апреля. 11 из них - по центральному списку.

Конференция прошла под председательством акима области Ерлана Кошанова. Партийцы высказали своё мнение о предстоящих внеочередных выборах президента. По словам Серика Аксункарулы, было принято правильное и нужное решение.

Мы будем голосовать за наше светлое будущее", - сказал он.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Виталий Тварионас подчеркнул, что страна за годы независимости добилась успеха благодаря миру, стабильности и согласию. И это главное достояние и главные ценности нужно сохранить и передать следующему поколению.

"Главным событием года для партии станет внеочередной XIX Съезд. Там Nur Otan выдвинет своего кандидата. Каждый из нас заинтересован в продолжении предложенных Первым Президентом реформ. Они направлены на экономическую, политическую и духовную модернизацию. Поэтому каждый член общества должен внести свой вклад, чтобы выборы состоялись и прошли на должном уровне", - сказал Виталий Тварионас.

Первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Кадиша Оспанова рассказала о том, как Nur Otan реализует национальные проекты "Халыкка комек" и "Бакытты отбасы". Первый помогает решать актуальные проблемы жителей региона, в том числе многодетных семей и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. За помощью уже обратились около 10 тысяч жителей региона.

В рамках проекта "Бакытты отбасы" разработана дорожная карта. В неё включены мероприятия, направленные на повышение благосостояния многодетных и малоимущих семей: системная поддержка, правовая защита, обеспечение безопасности.

Сегодня для многих актуальны жилищные вопросы, получение адресной социальной помощи, проблема безработицы. По проекту "Бакытты отбасы" мы создали рабочие группы, которые уже приняли 237 многодетных семей. Эта работа и будет продолжена", - сказала Кадиша Оспанова.

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