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В Карагандинской области замакима района оштрафован на 6 млн тенге за получение взятки

08.10.2019, 10:27 15634
В Карагандинской области замакима района оштрафован на 6 млн тенге за получение взятки
Караганда. 8 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель акима Жанааркинского района Карагандинской области осужден за получение взятки, передает Kazakhstan Today.
 
"Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Жанааркинского района - председателя земельной комиссии Б.К. Серикова, получившего взятку. Он подозревался в получении взятки от гражданина в сумме 200 тыс. тенге за принятие положительного решения о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка, не подлежащего использованию частными лицами", - сообщает Агентство по противодействию коррупции.
 
7 октября приговором суда Жанааркинского района Сериков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге.
 
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

 

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