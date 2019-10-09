В Карагандинской области замакима района оштрафован на 6 млн тенге за получение взятки

Караганда. 8 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель акима Жанааркинского района Карагандинской области осужден за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Жанааркинского района - председателя земельной комиссии Б.К. Серикова, получившего взятку. Он подозревался в получении взятки от гражданина в сумме 200 тыс. тенге за принятие положительного решения о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка, не подлежащего использованию частными лицами", - сообщает Агентство по противодействию коррупции.

7 октября приговором суда Жанааркинского района Сериков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.





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