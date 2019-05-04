В Каскелене приостановлена работа Казпочты: больше сотни человек не могут получить пособия и открыть счета (ВИДЕО)

Каскелен. 3 мая. Kazakhstan Today - Читатель Kazakhstan Today прислала в агентство видео из Центрального отделения Казпочты в Каскелене, где к настоящему моменту больше сотни человек уже несколько часов не могут получить услуги, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Нам сказали, что те, кто будет работать на избирательных участках во время выборов президента, должны открыть счет в отделении Казпочты. Мы побывали уже в двух отделениях почты, но нигде не работают компьютеры. Стоим уже несколько часов, люди не могут открыть счета, получить пособия. Здесь находятся старики, много женщин с маленькими детьми на руках. На данный момент здесь собралось уже больше сотни человек, у людей сдают нервы", - рассказала читатель.

Она также отметила, что электронное табло в отделении не работает. Чтобы определить очередь, люди самостоятельно ведут списки. К этому моменту список включает более 200 фамилий.

По словам читателя, все устали и возмущены, обстановка накалена и едва не доходит до драк. Многие пришли сюда с детьми, чтобы получить пособия, но никакие услуги не оказываются.









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