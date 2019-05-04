В Каскелене приостановлена работа Казпочты: больше сотни человек не могут получить пособия и открыть счета (ВИДЕО)

Нам сказали, что те, кто будет работать на избирательных участках во время выборов президента, должны открыть счет в отделении Казпочты. Мы побывали уже в двух отделениях почты, но нигде не работают компьютеры. Стоим уже несколько часов, люди не могут открыть счета, получить пособия. Здесь находятся старики, много женщин с маленькими детьми на руках. На данный момент здесь собралось уже больше сотни человек, у людей сдают нервы", - рассказала читатель.
Она также отметила, что электронное табло в отделении не работает. Чтобы определить очередь, люди самостоятельно ведут списки. К этому моменту список включает более 200 фамилий.
По словам читателя, все устали и возмущены, обстановка накалена и едва не доходит до драк. Многие пришли сюда с детьми, чтобы получить пособия, но никакие услуги не оказываются.
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