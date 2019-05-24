В Казахской госфилармонии в Алматы пройдет концерт камерной музыки

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 24 мая пройдет концерт камерной музыки Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, передает Kazakhstan Today.
Концерт камерной музыки состоится 24 мая, в 18.30, в Камерном зале.
Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Еркебулан Сапарбаев (скрипка) и Арман Тлеубергенов (фортепиано).
В программе концерта произведения австрийского композитора Франца Шуберта.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства