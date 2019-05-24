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В Казахской госфилармонии в Алматы пройдет концерт камерной музыки

23.05.2019, 09:14 7696
Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 24 мая пройдет концерт камерной музыки Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, передает Kazakhstan Today.
 
Концерт камерной музыки состоится 24 мая, в 18.30, в Камерном зале. 
 
Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Еркебулан Сапарбаев (скрипка) и Арман Тлеубергенов (фортепиано). 
 
В программе концерта произведения австрийского композитора Франца Шуберта.
 

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