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В Казахской госфилармонии в Алматы пройдет вечер фортепианной музыки

30.05.2019, 12:12 7372
Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - 30 мая, в 19.00, в камерном зале Казахской госфилармонии в Алматы пройдет вечер фортепианной музыки, передает Kazakhstan Today.
 
Исполнитель - дипломант международных конкурсов Жанар Сулейманова. 
 
В программе первого отделения: И.С. Бах - "Хроматическая фантазия и фуга", BWV 903; Токката Ре мажор, BWV 912; А. Руссель - Прелюдия и фуга (посвящение Баху), соч. 46; А. Оннегер - Прелюдия, ариозо и фугетта на имя BACH.
 
Во втором отделении: Затаевич - "Косбасар", "Айнамкоз", "Балкадиша", "Жайык", "Айда, былпылым", "Тепенкок"; Г. Жубанова - Три прелюдии; Т. Кажгалиев - Прелюдии №3 и №8 ("Романтическая"); Н. Мендыгалиев - "Легенда о домбре".
 

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