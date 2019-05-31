В Казахской госфилармонии в Алматы пройдет вечер фортепианной музыки

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - 30 мая, в 19.00, в камерном зале Казахской госфилармонии в Алматы пройдет вечер фортепианной музыки, передает Kazakhstan Today.

Исполнитель - дипломант международных конкурсов Жанар Сулейманова.

В программе первого отделения: И.С. Бах - "Хроматическая фантазия и фуга", BWV 903; Токката Ре мажор, BWV 912; А. Руссель - Прелюдия и фуга (посвящение Баху), соч. 46; А. Оннегер - Прелюдия, ариозо и фугетта на имя BACH.

Во втором отделении: Затаевич - "Косбасар", "Айнамкоз", "Балкадиша", "Жайык", "Айда, былпылым", "Тепенкок"; Г. Жубанова - Три прелюдии; Т. Кажгалиев - Прелюдии №3 и №8 ("Романтическая"); Н. Мендыгалиев - "Легенда о домбре".

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