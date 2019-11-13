В Казахской Государственной филармонии пройдет концерт "Привет из Циндао Китая"

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла 18 ноября пройдет концерт "Привет из Циндао Китая", передает Kazakhstan Today.

С целью содействия культурному обмену между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества и углубления дружбы между народами Китая и Казахстана, Китайская зарубежная исполнительная компания и Симфонический оркестр Циндао 18 ноября, в 19.00, в Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла проведут специальный концерт "Привет из Циндао Китая", - сообщили в Оргкомитете.

Отмечается, что симфонический оркестр Циндао - это превосходный профессиональный симфонический оркестр Китая, созданный в 2005 году и неоднократно представлявший Китай в России, Франции, Аргентине, Чили и других странах. Он участвовал в таких крупных культурных мероприятиях, как "Год культуры Китая и России", "Год культуры Китая и Франции", "Год культуры Китая и Латинской Америки". Симфонический оркестр получил высокую оценку от широких масс и в этот раз впервые приехал с концертом в Центральную Азию.

В течение тура по Центральной Азии оркестр даст концерты в трех городах: Ташкенте, Алматы и Нур-Султане. На концерте в Алматы оркестр исполнит китайские классические произведения "Праздник факелов", "Люблю тебя, Китай", "Песнь Янцзы", а также казахские народные произведения "Отаным" и другие. На концерте также планируется совместное исполнение с Государственной хоровой капеллой имени Б. Байкадамова классического произведения "Рычи яростнее, Хуанхэ!" из знакового произведения китайского народного композитора Сянь Синхая "Кантата о Желтой реке".

Концерт организован при содействии департамента культуры и туризма города Циндао и Генерального консульства КНР в Алматы, при поддержке Китайской зарубежной исполнительной компании и Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла.

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