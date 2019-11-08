Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане отмечают 100-летие выдающегося ученого, исследователя и педагога Григория Дахшлейгера, передает Kazakhstan Today.

В 1937 году он поступил на исторический факультет Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова. В 1941 году был эвакуирован в Ташкент, где получил диплом знаменитого САГУ, Среднеазиатского государственного университета.

Позже он недолго поработал учителем в Аягозе под Семипалатинском, но потом ушел на фронт. Он вернулся с войны с ранением и наградами, в том числе - орденом Красной Звезды и самой важной медалью - "За Отвагу".

Вернувшись с фронта, Григорий Дахшлейгер поступил в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР.

Как писал академик НАН РК, член-корреспондент Болонской академии наук (Италия), первый казахский антрополог Оразак Исмагулов: "Он хорошо понимал магистральную линию развития кочевого мира в древнем Казахстане и поэтому несколько раз выступал с весьма интересными научными докладами на международных конгрессах".

Он выступал на этих международных конгрессах без переводчика. Блестящее знание европейских языков помогало ему не только рассказывать об истории номадов, в которую одесский студент влюбился однажды и навсегда, но и налаживать международные контакты в то время, когда это казалось невозможным. Его не раз приглашали не просто участвовать в форумах, но и работать за рубежом - и понятно, что это ни разу не произошло. А еще его регулярно звали на работу в Москву и Ленинград, но он всегда отказывался.

Григорий Дахшлейгер ушел из жизни 36 лет назад - 1 августа 1983 года.

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