В Казахстане 20 спецЦОНов будут работать по субботам

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В связи с высокой загруженностью спецЦОНов госкорпорацией "Правительство для граждан" было принято решение об изменении графика работы. Теперь 20 спецЦОНовов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По субботам спецЦОНы будут работать с 9.00 до 13.00, выдача документов будет происходить с 09.00 до 15.00.

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10.00 до 14.00 по времени Астаны, выдавать документы до 16.00 также по времени столицы", - сообщили в ГК "Правительство для граждан".

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и СЦОНов можно на официальном сайте госкорпорации, а также в социальных сетях.



