В Казахстане 20 спецЦОНов будут работать по субботам

По субботам спецЦОНы будут работать с 9.00 до 13.00, выдача документов будет происходить с 09.00 до 15.00.
В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10.00 до 14.00 по времени Астаны, выдавать документы до 16.00 также по времени столицы", - сообщили в ГК "Правительство для граждан".
Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.
Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и СЦОНов можно на официальном сайте госкорпорации, а также в социальных сетях.
Багдат Мусин взял на контроль вопрос очередей в спецЦОНах.