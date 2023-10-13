В Казахстане аннулируют более трех тысяч фиктивных техосмотров

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше трех тысяч диагностических карт, по которым обнаружены нарушения правил прохождения техосмотра, будут аннулированы. Нарушителям будут направлены SMS от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Об этом - Больше трех тысяч диагностических карт, по которым обнаружены нарушения правил прохождения техосмотра, будут аннулированы. Нарушителям будут направлены SMS от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии".





За период с 4 июля по 3 октября 2023 года был проведен мониторинга диагностических карт с участием рабочей комиссии. В результате были обнаружены нарушения по 3324 диагностическим картам, имеющим признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств в виде редактирования фотографий.





Теперь в ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт согласно внесенным изменениям и дополнениям в правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства", - уточнили в НИТ.





После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться.





Как вы знаете, с 4 июля вступили в силу правила, где были внесены изменения об аннулировании фиктивного техосмотра на законодательном уровне. В ближайшее время мы с Комитетом транспорта будем принимать меры по аннулированию техосмотров за выявленные нарушения. Хочется верить, что после таких мер наши граждане не будут "покупать" техосмотр, а будут проходить их честно. Ведь безопасность и жизни людей на дорогах в первую очередь ответственность самих водителей", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.





На данный момент в единую информационную систему "Техосмотр" подключены 820 операторов технического осмотра. Оператор ЕИС "Техосмотр" проводит не менее двух раз в неделю объективный мониторинг поступающих данных в систему, создает рабочую группу из числа отраслевых ассоциаций и организаций в области транспорта, а также с представителями правоохранительных органов.





Согласно приказу МИИР РК от 20 апреля 2023 года АО "НИТ" определен оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр"). Также ЕИС "Техосмотр" постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.





Как сообщалось ранее, в Казахстане оцифровали документ техосмотра.



