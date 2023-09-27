В eGov mobile появились диагностическая карта техосмотра автомобилей

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года".





Сам протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности, сообщает Interfax





Его цель - определить порядок применения миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ.





В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство". Под его руководством коллективные миротворческие силы ОДКБ организуются для применения в операции ООН по поддержанию мира, пишет Sputnik





Координирующее государство определяет Совет коллективной безопасности.





Участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер.



