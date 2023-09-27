26.09.2023, 11:18 37521
В eGov mobile появились диагностическая карта техосмотра автомобилей
Завершена работа по переводу диагностической карты технического осмотра в формат цифрового документа
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Документ, подтверждающий прохождение автомобилем технического осмотра, доступен для просмотра и скачивания в электронном виде в мобильном приложении eGov mobile, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Отмечается, что внедрение цифровых диагностических карт техосмотра позволяет автовладельцам:
- получить более простой и удобный доступ к своим данным;
- получать государственные и иные услуги без предоставления оригинала документа;
- предоставлять доступ к данному документу третьим лицам при помощи защищенного QR-кода для проверки легитимности;
- поделиться электронной версией диагностической карты посредством мессенджера либо используя электронную почту.
В свою очередь данное новшество дает возможность государственным органам:
- увеличить эффективность уведомительных мер касательно сроков прохождения техосмотра;
- усилить контроль за соблюдением требований по технической безопасности автотранспортных средств;
- повысить безопасность при дорожном движении.
В министерстве напомнили, что согласно действующим требованиям законодательства цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги.
Напомним, в августе стало известно, что в Казахстане оцифруют документ техосмотра.
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27.09.2023, 14:16 9866
Кульдиков назначен главой столичного ДЧС
В июне во время природных пожаров в Абайской области президент раскритиковал доклад Кульдикова, бывшего на тот момент вице-министром по ЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны назначен Кульдиков Марат, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Министр по ЧС поздравил нового начальника столичного гарнизона с назначением и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.
Напомним, в июне во время природных пожаров в Абайской области Касым-Жомарт Токаев лично посетил район бедствия, встретился с родными погибших работников лесничества. Марат Кульдиков, будучи на тот момент вице-министром по ЧС, отчитывался перед главой государства с докладом. Во время его выступления Токаев прервал спикера, назвав доклад "бестолковым", и подверг критике руководство МЧС. Вскоре Кульдиков подал заявление на увольнение и был снят с должности вице-министра по ЧС.
27.09.2023, 13:50 11091
Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вернул в страну и обратил в доход государства 400 млрд тенге незаконно выведенных активов, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.
Это уже те средства, которые вернулись и обращены в доход государства", - подчеркнул Умиралиев.
В эту сумму входят деньги и имущество, уточнил замгенпрокурора в видео Sputnik.kz.
Напомним, в Казахстане создадут компанию, которая будет заниматься управлением, обеспечением сохранности и реализации возвращенных активов.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев.
В сентябре в правительстве еще раз разъяснили нормы принятого в июле закона и подчеркнули, что его действие не затронет добросовестных инвесторов.
Также сообщалось, что в поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана незаконных активов Казахстане поможет Интерпол.
27.09.2023, 13:42 13301
Штрафы за утечку персональных данных казахстанцев увеличат в Казахстане
Сейчас штраф составляет всего от 100 МРП до 1000 МРП
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев информационных систем будут наказывать за утечку персональных данных казахстанцев, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков.
Сейчас штраф составляет от 345 тысяч тенге до 3 млн 450 тысяч тенге, то есть от 100 МРП до 1000 МРП. Но его размер нужно увеличить, цитирует вице-министра Sputnik.
Также МЦРИАП хочет ввести меру плановых проверок владельцев информсистем.
О планах увеличить штрафы также заявила в интервью Zakon.kz депутат Екатерина Смышляева. По ее словам, при определении административного наказания будут учитывать категорию субъекта, вид административного правонарушения и повторность совершения.
В настоящее время в соответствии со статьями 79 и 641 КоАП РК за незаконные сбор или обработку, в том числе за распространение персональных данных, предусмотрены административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП в зависимости от вида и категории субъекта, рассказала депутат.
Безусловно, это очень небольшие суммы. Наши данные стоят дороже. Ущерб от их утечек - тем более", - подчеркнула Смышляева.
Напомним, в Казахстане усилят защиту персональных данных. Соответствующий законопроект одобрили сегодня мажилисмены в первом чтении.
Ранее в Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев.
27.09.2023, 12:51 14901
Убивать сайгаков и делать из них консервы собираются в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Мясо будут перерабатывать на трех местных заводах, сообщает телеканал Astana.
Предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины. Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады под контролем сотрудников "Охотзоопрома". Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Самое ценное - рога - планируют маркировать и хранить до 2025 года. Именно в следующем году истекает запрет на продажу сайги. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций", - сообщает телеканал.
По словам руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахимжанова, отлов будет производиться методом Караева, с помощью большой сетки.
Мясо планируют реализовывать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1000 голов.
Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой 3 предприятия. За смену 1000 голов, за 2 смены - 2000 голов в течение 30 дней - 60 тысяч, в течение 2 месяцев - 120 тысяч сумеем забить", - заявил Зулкашев.
Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. Изменения в приказ внес министр экологии и природных ресурсов.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.
Между тем в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
27.09.2023, 12:05 19501
Сотрудников акимата Жетiсу оштрафовали за незаконные свалки
Сумма штрафов составила более 1 млн тенге
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Талдыкорган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Жетісу привлекла к ответственности работников акимата за незаконные свалки, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его информации, на территории области функционировало 37 свалок без разрешительных документов.
Вред окружающей среде наносился в городах Текели и Талдыкоргане, а также Ескельдинском, Коксуском и Караталском районах. Ранее департамент экологии обращал внимание местных исполнительных органов на эти нарушения. Однако ими меры не приняты, и пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре", - отметили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры 3 заместителя акима районов и 1 руководитель отдела районного акимата привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП (Нарушение экологических требований) к штрафу на общую сумму более 1 млн тенге.
Местные исполнительные органы приступили к ликвидации свалок.
Напомним, вчера на заседании правительства говорилось о том, как будет решаться проблема незаконных свалок в Казахстане. В Минэкологии продемонстрировали карту стихийных свалок, которых на сегодняшний день более 5,6 тысячи. Больше всего таких свалок в Акмолинской области - 830 (88% ликвидировано), и Карагандинской области - 745 (99% ликвидировано). Низкие показатели ликвидации зафиксированы в области Абай и Мангистауской области - по 16%, области Ұлытау - 20% и в Астане - 30%.
27.09.2023, 11:49 21311
Казахстан ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ
В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство"
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года".
Сам протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности, сообщает Interfax.
Его цель - определить порядок применения миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ.
В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство". Под его руководством коллективные миротворческие силы ОДКБ организуются для применения в операции ООН по поддержанию мира, пишет Sputnik.
Координирующее государство определяет Совет коллективной безопасности.
Участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер.
Напомним, ранее казахстанские сенаторы одобрили соглашение о совместном обеспечении войск ОДКБ.
27.09.2023, 11:20 24221
В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев
Малик Олжабеков озвучил предположения Минцифры относительно источников утечки
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков в ходе заседания мажилиса подтвердил утечку персональных данных казахстанцев.
Да, действительно, имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах", - заявил вице-министр.
Он отметил, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей.
Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис (...) по выдаче таких сведений по номеру телефона. Что касается адресов (...) в основном это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая. Вместе с тем мы также предполагаем, что она может быть из общедоступных сервисов, таких как, например, сервисы по доставке еды, различных товаров (...) Мы направили соответствующую заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации", - добавил Малик Олжабеков.
Ранее стало известно, что Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев.
27.09.2023, 11:05 28341
Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости
Президент пожелал главе Туркменистана успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу республики - благополучия и процветания
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.
В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", - говорится в телеграмме.
Токаев выразил убеждение, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благополучия и процветания.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?