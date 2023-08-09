В Казахстане оцифруют документ техосмотра

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Скоро водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра - документ будет оцифрован в EgovMobile осенью 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.





МИИР совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.





На сегодняшний день IT-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.





По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.





Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается", - отметили в МИИР.



