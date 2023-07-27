В Казахстане будут аннулировать фиктивные техосмотры транспорта

При аннулировании диагностической карты владельцу авто будет направлено SMS-сообщение с номера 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра

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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы, - В Казахстане изменились правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы, рассказали в АО "Национальные информационные технологии".





При аннулировании диагностической карты владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра", - проинформировали в АО "НИТ".





Аннулирование диагностической карты выполняется оператором единой информационной системы "Техосмотр" и рабочей группой во время мониторинга поступающих данных в систему. Изменения связаны с внесенными изменениями и дополнениями в правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства.





Диагностическая карта - подтверждающий документ о прохождении техосмотра, без которого авто не может передвигаться на территории страны. Карта выдается центрами (операторами) технического осмотра в соответствии с правилами прохождения обязательного техосмотра.





Ежегодно мы приостанавливаем работу операторов, у которых были выявлены фиктивные техосмотры. Только за 2021 год доступ к системе приостановлен 249 владельцам центров, а в 2022 году это цифра уменьшилась до 168. При нарушении правил прохождения техосмотра несут ответственность не только владельцы центров техосмотра, но и сами владельцы авто. Не рекомендуем проходить "левый" техосмотр, потому что теперь не только отзывается разрешение на работу у станции техосмотра, но и отменяются все данные техосмотра, выданные этой организацией", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.





Отмечается, что по правилам прохождения техосмотра владельцы новых автомобилей могут не проходить техосмотр в течение 7 лет, остальным требуется провести проверку авто в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:





1) каждые 12 месяцев - категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;





2) каждые 6 месяцев - категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов.





Административный штраф за не пройденный техосмотр - 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году).





АО "НИТ" постановлением правительства РК определен оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр"). Также ЕИС "Техосмотр" постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", - заключили в компании.





Напомним, в Казахстане ужесточат ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей.



