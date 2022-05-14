В Казахстане более 600 интернет-ресурсов ограничили к распространению за противоправный контент

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 22.00 14 мая до 06.00 15 мая будет частично перекрыто движение по южной части проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северная часть того же отрезка дороги проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина будет перекрыта для ремонтных работ с 22.00 15 мая до 06.00 16 мая.

Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Алматинцев и гостей города просят корректировать свои маршруты заранее.