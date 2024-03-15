В Казахстане будут штрафовать рестораны с кальянами   

Фото: Министерство культуры и информации РК

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане набирает обороты скандал с участием канала "Хабар". В эфир программы "Бірақ" пригласили женщину, много лет терпевшую физическое насилие со стороны пьющего супруга. Женщина сбежала от него из Шымкента в Астану с шестью детьми.





Историей заинтересовались журналисты, и женщину пригласили принять участие в ток-шоу. Она согласилась, но при условии, что ее лицо будет закрыто и в передаче не будет принимать участие супруг. Однако в прямом эфире к ней с букетом подошел мучитель и начал говорить о примирении. Ему вторил ведущий.





Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобного.



