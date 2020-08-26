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В Казахстане доработаны правила передачи в аренду зданий, помещений и имущества

25.08.2020, 17:16 8425
В Казахстане доработаны правила передачи в аренду зданий, помещений и имущества
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане изменили правила передачи помещений в аренду, передает Kazakhstan Today.
 
Разработаны изменения и дополнения в приказ министра обороны Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №422 "Об утверждении правил безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых, банно-прачечных комбинатов и находящегося в них военного имущества в имущественный наем (аренду)".
 
В новой редакции приказа доработан пункт 9, где в течение трех рабочих дней со дня подписания договора имущественного найма (аренды) наймодатель передает нанимателю все имущество в соответствии с актом приема-передачи по форме, указанной в приложении к настоящим правилам.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов.
 

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