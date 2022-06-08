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В Казахстане экспертная группа будет рассматривать заявления по фактам кибербуллинга

07.06.2022, 12:51 13006
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министерство информации и общественного развития подготовило проект приказа об утверждении правил создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга. Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документом утверждаются правила создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка.
 
Сообщается, что экспертная группа создается при Министерстве информации и общественного развития РК.
 
При осуществлении своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями.
 
Основными задачами экспертной группы являются:
 
1)        рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление правовой оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях;
 
2)        вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.
 
Сообщается, что состав экспертной группы формируется из числа работников министерств информации и общественного развития, образования и науки, иных заинтересованных государственных органов и общественных организаций. 
 
Председатель и заместитель председателя экспертной группы определяются уполномоченным органом из состава ее членов.
 
Деятельность экспертной группы осуществляется в форме заседаний. При необходимости заседания экспертной группы проводятся в онлайн-режиме. 
 
Организацию проведения заседаний экспертной группы, оформление решений заседания экспертной группы в форме протокола, а также хранение материалов экспертной группой осуществляет секретарь экспертной группы.
 
Секретарь экспертной группы является сотрудником уполномоченного органа и не входит в состав экспертной группы.
 

При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка согласно приложению к настоящим правилам. По итогам рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня его поступления представляется заявителю ответ на государственном языке или языке обращения", - говорится в правилах.

 
В случаях когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на заявление требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается уполномоченным органом не более чем на пятнадцать календарных дней, а заявителю сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
 
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

07.06.2022, 21:25 4751
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в районе Жаланашколя и в горных районах области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
8 июня на юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в северной половине, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 июня в Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 июня на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза, днем - град. На юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 8 июня в Кызылординской области ожидаются сильная жара - 40-41 градус, в центре области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем в центре, на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 июня на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
8 июня днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. 
 
Днем 8 июня на севере, в центре Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 8 июня на западе, севере Туркестанской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
8 июня на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 8, 9 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 8 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 9 июня на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 8, 9 июня на севере, юге области ожидается сильная жара - до 38 градусов.
 

В Нур-Султане водолазы обнаружили в реке Есиль шины и фрагменты мебели

07.06.2022, 19:39 6386
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана проводит водолазные работы на реке Есиль, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные работы проводятся для осмотра текущего состояния дна реки, очистки от различного мусора, определения уровня донных/иловых отложений и глубины реки для дальнейшего проведения дноочистительных и берегоукрепительных работ на реке Есиль, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 
Водолазы обследовали дно реки Есиль на участке от улицы Кенесары до улицы Сыганак, а также в районе "Зеленого острова" жилого массива Тельмана.
 
Выполнено водолазное обследование дна акватории реки Есиль, от различного мусора очищена территория площадью 88 900 кв. м, в 889 точках определен уровень донных/иловых отложений.
 
В ходе обследования на дне реки Есиль обнаружены крупногабаритные отходы, такие как шины, фрагменты мебели и др.
 

Известная правозащитница Дина Тансари заявила о преследовании со стороны полиции

07.06.2022, 17:33 8441
Известная правозащитница Дина Тансари заявила о преследовании со стороны полиции
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ, 7 ИЮНЯ - Известная казахстанская правозащитница и председатель фонда "Не молчи" Дина Тансари заявила о преследовании со стороны департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Тансари, 27 мая департамент полиции присвоил ей статус "подозреваемая" по согласованию с прокуратурой Алматы по статье 147, часть 5, УК РК и 274, часть 2, УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Распространение заведомо ложной информации"). В связи с этим председатель фонда обратилась к представителям прокуратуры и полиции в Facebook
 

Ержан Саденов, Канат Таймерденов, Рустам Абдрахманов, это называется преследование правозащитников за иx профессиональную деятельность! Вы 13 раз закрывали по 274 УК РК и 14 раз заново возбуждали, только внутри своего департамента. Все дела против меня возбуждает алматинский департамент полиции, не Кызылорда, а Алматы! Потому что я критикую деятельность полиции Алматы, потому что я требую отставки руководства, потому что я не признаю полицейских, которые пытают наш народ в своих застенках", - написала Тансари. 

 
По ее словам, ее преследуют, чтобы закрывать дела педофилов и насильников.
 
Коллеги Тансари написали, что им пришлось остановить работу горячей линии фонда. 
 

Наша работа - это энтузиазм и неравнодушие к несправедливости. Просто так никто не будет жертвовать собой, своим личным временем, здоровьем! Такой тяжелый труд всегда держится на энтузиазме единиц! Сейчас у нас его нет, но это временно и это не конец, не сможет один обиженный полицейский закрыть работу фонда и целое движение "Не молчи", пользуясь своим служебным положением", - отметили представители фонда.

 

В Казахстане увеличат выплаты по беременности и родам

07.06.2022, 16:09 10036
В Казахстане увеличат выплаты по беременности и родам
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК рассматривает вопрос об увеличении размера выплат беременным женщинам и женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, заявила сегодня журналистам в кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, находясь в отпуске по уходу за ребенком, казахстанки смогут получать большую часть своей зарплаты в виде ежемесячных выплат.
 

Рассматриваем увеличение размера выплат. Согласно законодательству, например, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчислять из заработной платы, по другим пособиям - 24 месяца, это все остается. Рассматриваем возможность с учетом финансовой устойчивости Государственного фонда социального страхования увеличить размеры социальной выплаты из ГФСС по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до одного года", - сказала Дуйсенова.

 
При этом женщинам придется по-прежнему делать отчисления из зарплаты в течение 12 месяцев до выхода в декрет. 
 
Точные расчеты в ведомстве пока не провели.
 
Ранее Дуйсенова сообщила, что Минтруда ведет расчеты по снижению пенсионного возраста для женщин.
 

Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке "Колсай Колдері"

07.06.2022, 09:26 16761
Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке "Колсай Колдері"
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке "Колсай Колдері" ("Кольсайские озера"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уникальные кадры краснокнижного животного попали на объектив фотоловушки, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

07.06.2022, 08:32 17411
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе, севере, на юге в горных районах град, шквал. 
 

Лишь на юге, в центре, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юго-западе, севере - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, ночью на западе области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе области туман, днем на юго-западе, западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области днем в горных районах - гроза, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, днем на западе, севере, юге области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, востоке Карагандинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на юге Карагандинской, Кызылординской, Костанайской областей ожидается сильная жара.
 
На западе, востоке, в центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 

Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене

06.06.2022, 16:19 27206
Получатели АСП и жилищной помощи будут пользоваться газом по сниженной цене
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане все получатели адресной социальной и жилищной помощи с 1 июля будут получать газ по сниженной цене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории "бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны", - сообщает Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

 
Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться в своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале еgov.kz.
 
Пилотный проект был запущен с 1 апреля 2022 года в Таразе и Уральске.
 

Граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тысяч потребителей. Они могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях", - напомнили в ведомстве. 

 
На сегодня продолжается работа по интеграции информационных систем АО "КазТрансГаз Аймак", дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" с автоматизированной информационной системой "Социальная помощь" Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

Напомним, сегодня глава Минэнерго предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы

06.06.2022, 14:36 27206
Часть транспортной развязки временно перекроют в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы в связи с заменой дорожного полотна на транспортной развязке перекрыт участок дороги на перекрестке улиц Саина - Шаляпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для укладки нового асфальтобетонного покрытия западная часть транспортной развязки на пересечении улиц Саина - Шаляпина будет частично перекрыта с 22.00 6 июня до 6.00 7 июня и полностью перекрыта для укладки верхнего слоя асфальта с 22.00 7 июня до 06.00 8 июня",- сообщили в горакимате. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили алматинцев и гостей города откорректировать свой маршрут заранее.
 

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