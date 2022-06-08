В Казахстане экспертная группа будет рассматривать заявления по фактам кибербуллинга

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министерство информации и общественного развития подготовило проект приказа об утверждении правил создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга. Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документом утверждаются правила создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка.
Сообщается, что экспертная группа создается при Министерстве информации и общественного развития РК.
При осуществлении своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями.
Основными задачами экспертной группы являются:
1) рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление правовой оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях;
2) вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.
Сообщается, что состав экспертной группы формируется из числа работников министерств информации и общественного развития, образования и науки, иных заинтересованных государственных органов и общественных организаций.
Председатель и заместитель председателя экспертной группы определяются уполномоченным органом из состава ее членов.
Деятельность экспертной группы осуществляется в форме заседаний. При необходимости заседания экспертной группы проводятся в онлайн-режиме.
Организацию проведения заседаний экспертной группы, оформление решений заседания экспертной группы в форме протокола, а также хранение материалов экспертной группой осуществляет секретарь экспертной группы.
Секретарь экспертной группы является сотрудником уполномоченного органа и не входит в состав экспертной группы.
При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка согласно приложению к настоящим правилам. По итогам рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня его поступления представляется заявителю ответ на государственном языке или языке обращения", - говорится в правилах.
В случаях когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на заявление требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается уполномоченным органом не более чем на пятнадцать календарных дней, а заявителю сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.