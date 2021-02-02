В Казахстане идёт приём заявок на конкурс инновационных грантов

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" (QazInnovations) при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о старте приема заявок стартап-проектов на инновационные гранты, передает Kazakhstan Today.

Прием заявок начнется сегодня, 1 февраля 2021 года и продлится до 12 февраля 2021 года. Десятка проектов на ранних стадиях получит по 10 миллионов тенге, а один стартап - до 140 млн тенге на масштабирование", - сообщили в пресс-службе МЦРИАП РК.

По данным ведомства, процесс предоставления инновационных грантов пересмотрен - принято решение изменить политику грантовой поддержки от традиционной модели к подходам венчурной системы.

Согласно прежним правилам Национального агентства по технологическому развитию (НАТР), крупные компании имели больше шансов на получение грантовой поддержки, но обходили представителей малого и среднего бизнеса. Теперь фокус аудитории расширен, и в нынешней модели получить гранты смогут представители МСБ и стартапы с проектами от стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), которые создают на территории Казахстана перспективный продукт с инновационной технологией и коммерческим потенциалом. При этом в команде грантополучателя должно быть не менее трёх квалифицированных специалистов", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем повышается доля финансирования - инновационный грант может покрыть до 90% общих расходов на коммерциализацию технологии, а в суммарном выражении до 150 млн тенге. Ранее была возможность лишь 50%-ного финансирования.

В новой модели грантополучатели берут на себя обязательство: в течение трех лет после освоения средств гранта привлечь софинансирование в размере не менее 10% от общей суммы проекта, при этом объем продаж должен быть не менее 10% от суммы инновационного гранта. Также во избежание недобросовестного использования государственных ресурсов, за некачественное или несвоевременное исполнение обязательств со стороны грантополучателей предусматривается ответственность - возврат средств и штрафы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выдачи гранта сокращен до 45 рабочих дней. В предыдущем формате решение принималось 83 рабочих дня. Процесс принятия документов будет полностью автоматизирован. Рассматривать анкеты, принимать решение, сопровождать проекты и отслеживать исполнение обязательств теперь будет не комиссия, а совет - коллегиальный орган при QazInnovations. Основное отличие совета от комиссии - его стабильность, компетентность и возможность оказать менторскую помощь. Совет составляют независимые отечественные эксперты с опытом коммерциализации и инвестирования, которые в первую очередь заинтересованы в развитии самой инновационной экосистемы.

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