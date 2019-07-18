Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане издательства не пользуются спросом: объём услуг упал сразу на 18% за год, передаёт Kazakhstan Today.





По данным Ranking.kz, еженедельные газеты по итогам июня обходились в среднем в 108 тенге - на 10,2% больше, чем годом ранее. Учебно-справочная литература в розничных точках продаж подорожала за год на 8,3%, до 1,3 тыс. тенге в среднем по РК.

По словам министра образования Асхата Аймагамбетова, в этом году количество учеников первых и вторых классов увеличивается, в связи с чем нужно будет дополнительно закупать учебники. "Если говорить о таких городах, как Шымкент, Алматы или Нур-Султан, здесь ежегодно мы видим очень большой наплыв из-за урбанизации. Поэтому в целом достаточно большие средства выделяются. Более 30 млрд тенге также на учебники уже выделено", - заметил министр. По его словам, уже начата работа по печати и заключаются договоры по поставке учебников в регионы.

Несмотря на рост потребности в тех же учебниках, общий объём издательских услуг в I квартале текущего года составил всего 8,1 млрд тенге - на 18% меньше, чем годом ранее. Практически две трети всего объёма услуг оказано компаниями Алматы (37,7% от РК, 3 млрд тенге - на 13,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и Нур-Султана (23,3% от РК, 1,9 млрд тенге - сразу на 40,7% меньше, чем годом ранее).

В Южной столице работают такие крупные книжные издательства, как "Мектеп", "Алматыкітап", а также, к примеру, ТОО "Агентство "Kazakhstan Today", издающее газеты; в Нур-Султане - республиканская газета "Егемен Казакстан", "Казахстанская правда" и так далее.

Напомним, к содержанию казахстанских учебников не раз предъявлялись претензии. В этом году депутаты мажилиса обратились в МОН РК с запросом по поводу содержания школьных учебников от издательства "Алматыкітап". В частности, замечания получили учебники "Математика" и "Литературное чтение" для 4 класса, а также "Физика" для 7 класса. Министерство образования исправит ошибки, возмутившие депутатов. Учебники отправят в печать в откорректированном виде.

Заметим, наибольший объём услуг издательств приходится на издание газет (3,5 млрд тенге), а также журналов и прочей периодики (1,1 млрд тенге).

Ещё 591,4 млн тенге приходится на издание программного обеспечения (помимо создания компьютерных игр, на которые пришлось 32,7 млн тенге).

На издание книг пришлось всего 307,9 млн тенге, что к тому же сразу на 63% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

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