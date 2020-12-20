В Казахстане изменили правила отбывания ареста на гауптвахте

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане внесут изменения в правила отбывания ареста на гауптвахте, передает Kazakhstan Today.

Разработан проект приказа министра обороны РК "О внесении изменений и дополнений в "Правила отбывания военнослужащими административного ареста на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан", утвержденные приказом министра обороны Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 368".

В пункт 9 теперь внесено дополнение, согласно которому личный досмотр при приеме арестованного на гауптвахту производится лицом одного пола.

В пункте 18 уведомление о необходимости экстренной госпитализации в лечебное учреждение арестованного, не отбывшего весь срок ареста, начальник органы военной полиции направляет судье и командиру воинской части в письменном виде.

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