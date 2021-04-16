В Казахстане изменили правила уплаты ЕСП

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Правительство РК приняло постановление о внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 18 января 2019 года № 4 "Об утверждении Правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ опубликован на сайте премьер-министра РК.
Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата единого совокупного платежа производится по месту жительства путем внесения единого совокупного платежа плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с учетом требований закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства