В Казахстане изменили правила уплаты ЕСП

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Правительство РК приняло постановление о внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 18 января 2019 года № 4 "Об утверждении Правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата единого совокупного платежа производится по месту жительства путем внесения единого совокупного платежа плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с учетом требований закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке

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