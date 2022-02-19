В Казахстане количество преступлений по статье "Пытки" за год выросло в 2,4 раза

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НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане более половины всех уголовных правонарушений против прав человека и гражданина пришлось на пытки. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Еще треть правонарушений пришлась на нарушения правил охраны труда: 64 случая, минус 33,3% за год. Немалую долю составили также нарушения неприкосновенности жилища: 23 случая, минус 17,9% за год", - сообщается в исследовании агентства EnergyProm.
По информации агентства, в рейтинге стран по уровню демократии от Economist Intelligence Казахстан в 2021 году занял 128-е место из 167 в мире. За год позиция РК не изменилась. Индекс демократии страны составил 3,08 против 3,14 годом ранее. Чем ближе индекс к 10, тем демократичнее считается страна.
Среди стран СНГ с демократией более дружны Молдова, Украина, Армения, Кыргызстан и Россия. Хуже, чем в РК, дела обстоят в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане. Первые строчки рейтинга заняли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Замкнул рейтинг Афганистан", - говорится в сообщении.
В январе 2022 года в стране зарегистрировали 194 уголовных правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина - на 11,5% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматинской области: 25 случаев. В тройке регионов-антилидеров также оказались Павлодарская (22 случая) и Восточно-Казахстанская (19 случаев) области. Меньше всего случаев зарегистрировали в Мангистауской и Актюбинской областях - по 2 правонарушения", - сообщает агентство.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN, отвечая на вопрос о предполагаемых пытках, заявил, что подобные действия недопустимы. Он отметил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности.