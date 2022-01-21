В Казахстане на 10 тысяч гражданских приходится менее сорока военных

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В рейтинге стран по численности регулярных войск Казахстан занял 70-е место из 166, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно рейтингу, численность вооруженных сил страны составляет 39 тысяч человек, военизированных формирований (не относящихся к ВС) - 31,5 тысяч человек. Таким образом, в Казахстане совокупно числится 70,5 тысяч военных, или 38 человек на 10 000 населения страны", - сообщает energyprom.kz.
Открывают рейтинг стран по численности вооруженных сил Китай, Индия и США. Среди стран СНГ выше РК оказались Россия (5-е место), Украина (21), Азербайджан (41), Узбекистан (63), Беларусь (64) и Армения (66).
Ниже Казахстана - Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.
В целом в третьем квартале 2021 года в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения численность занятых составляла 483,2 тысячи человек - на 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", - сообщают аналитики.
При этом, большая часть занятых в госуправлении и обороне работает в Алматинской области - 72,9 тысяч человек. В тройке лидирующих регионов также Восточно-Казахстанская область и столица. Меньше всего занятых в госуправлении и обороне - в Мангистауской области.
Среднемесячная зарплата в секторе выросла за год на 15,9% - до 206,9 тысяч тенге. Реальный рост заработных плат составил всего 6,6%. Зарплаты в отрасли заметно ниже, чем в среднем по РК (243,7 тысяч тенге). Больше всего получают столичные сотрудники госуправления и обороны - 331,8 тысяч тенге. В тройке лидеров по зарплатам также Алматы и Кызылординская область. Меньше всего получают работники в Восточно-Казахстанской области -177,4 тысячи тенге", - говорится в обзоре.
Ранее аналитики рассказали, что в расходах на оборону Казахстан уступает всем странам ЕАЭС.