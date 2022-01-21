В Казахстане на 10 тысяч гражданских приходится менее сорока военных

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и куда отправлять жалобы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казанбаев рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.

Первый канал - это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлчением общественного контроля.

Второй механизм - это Комитет по защите прав потребителей МТИ и территориальные департаменты комитета. А также в Комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты, а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин, завышающий цены на СЗПТ, пояснил спикер.

Третий госорган - это Агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.

После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.

При этом Казанбаев отметил, что пороговые значения на СЗПТ устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.

Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал "Аділет" и официальные сайты акиматов", - отметил председатель комитета.



