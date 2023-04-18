В Казахстане на день отключат теле- и радиовещание

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал нападение на казахстанца в Майами, передает корреспондент агентства.





На нашего гражданина было совершено нападение местной преступной группировкой с целью завладения его рюкзаком. По его словам, в рюкзаке имелись документы и деньги. В настоящее время правоохранительные органы проводят меры по расследованию и розыску преступников, укравших его рюкзак. Консул сразу же связался с ним, находится в постоянном контакте с ним и с местными правоохранительными органами", - проинформировал Айбек Смадияров.









По его словам, несмотря на то что в ходе потасовки гражданин РК получил легкие ушибы, он отказался от медицинской помощи, его здоровью ничего не угрожает.





Он находится там на вполне законных основаниях, сам он по специальности является авиадиспетчером и обучался в Латвии. Согласно этой программе, из Латвии он поехал на двухмесячные курсы в Майами для повышения квалификации", - добавил официальный представитель МИД.





Напомним, в США вооруженные бандиты пытались ограбить казахстанца, сообщает КТК.





Уроженец Казахстана, проживающий в Майами, рассказал, что на него напала местная банда. У троих грабителей было два пистолета, но это не остановило казахстанца. Он обезвредил преступников и дал им отпор. Позже он даже помогал полиции в поисках грабителей и оружия, которое выпало в ходе драки.





Также мужчина рассказал, что для поимки грабителей его одежду изъяли полицейские. На ней могли сохраниться следы ДНК преступников.