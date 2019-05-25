В Казахстане на дорогах республиканского значения установят катафоты европейского образца

"АО "НК "КазАвтоЖол" внедряет современные методы для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах республиканского значения. Одним из них является установка в Жамбылской области сигнальных столбиков с логотипом "KAZAUTOZHOL" и светосигнальных приборов (катафоты), которые заряжаются солнечными лучами и освещают дороги в темное время суток. Стоит отметить, что подобные катафоты в Казахстане применяются впервые", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения автомобилей новые знаки Европейского образца установлены в Жамбылской области на 484-м километре участка Алматы - Ташкент - Термез автодороги "Новый обход города Тараз", 556-м километре дороги "Новый обход перевала Куюк" и 567-м километре вблизи населенного пункта Нурлыкент (место для разворота автомобилей). Дорожные знаки нового образца не только освещают осевую линию дороги, но и способствуют повышению внимания водителей к дорожной ситуации, проинформировали в компании.
Специалисты отмечают, что принимаемые меры помогут водителям легче ориентироваться в дорожной обстановке и приведут к снижению риска аварийности.
НК "КазАвтоЖол" планирует установку дорожных элементов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, на международных коридорах и дорогах республиканского значения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства