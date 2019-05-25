В Казахстане на дорогах республиканского значения установят катафоты европейского образца

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на дорогах республиканского значения впервые установят катафоты европейского образца, передает Kazakhstan Today.

"АО "НК "КазАвтоЖол" внедряет современные методы для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах республиканского значения. Одним из них является установка в Жамбылской области сигнальных столбиков с логотипом "KAZAUTOZHOL" и светосигнальных приборов (катафоты), которые заряжаются солнечными лучами и освещают дороги в темное время суток. Стоит отметить, что подобные катафоты в Казахстане применяются впервые", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения автомобилей новые знаки Европейского образца установлены в Жамбылской области на 484-м километре участка Алматы - Ташкент - Термез автодороги "Новый обход города Тараз", 556-м километре дороги "Новый обход перевала Куюк" и 567-м километре вблизи населенного пункта Нурлыкент (место для разворота автомобилей). Дорожные знаки нового образца не только освещают осевую линию дороги, но и способствуют повышению внимания водителей к дорожной ситуации, проинформировали в компании.

Специалисты отмечают, что принимаемые меры помогут водителям легче ориентироваться в дорожной обстановке и приведут к снижению риска аварийности.

НК "КазАвтоЖол" планирует установку дорожных элементов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, на международных коридорах и дорогах республиканского значения.

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