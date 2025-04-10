09.04.2025, 20:04 26316
В Казахстане на трассах республиканского значения ввели контроль скорости
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На автомобильных дорогах республиканского значения ввели контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов, сообщает пресс- служба НК "КазАвтоЖол".
Контроль средней скорости действует на следующих участках:
- Астана - Щучинск (ограничение 140 км/ч);
- Астана - Павлодар (ограничение 140 км/ч);
- Шымкент - Кызылорда (ограничение 110 км/ч);
- Шымкент - Тараз (ограничение 110 км/ч);
- Павлодар - Семей - Калбатау (ограничение 100-110 км/ч);
- Уральск - граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);
- Павлодар - граница РФ (Омск) (ограничение 100-110 км/ч).
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения.
Напомним, в феврале премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений госорганам по развитию автодорожной сети Казахстана.
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09.04.2025, 20:20 23356
Уникальные кадры сделала фотоловушка в Шарынском парке
Сибирские горные козлы - редкий и охраняемый вид
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Конаев. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Шарынского государственного национального природного парка фотоловушка запечатлела сибирских горных козлов, сообщает пресс-служба нацпарка.
Сибирские горные козлы - редкий и охраняемый вид, обитающий на горных хребтах Казахстана.
Их присутствие в естественной среде является важным индикатором здоровья экосистемы и результативности природоохранных мероприятий, проводимых в парке. Это наблюдение подтверждает, что усилия по охране дикой природы и сохранению биоразнообразия дают положительные результаты и идут в верном направлении", - сообщили в нацпарке.
Ранее в государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.
09.04.2025, 16:30 33671
Охота дешевле бутылки воды - депутат предлагает повысить плату за пользование животным миром
Охота должна быть не дешевым развлечением, а ответственным и регулируемым видом деятельности, который приносит реальные доходы бюджету
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил увеличивать поступления в бюджет за счет повышения плат за пользование животным миром.
Сегодня охота на зайца обходится в 177 тенге - это меньше, чем бутылка воды в магазине. При этом один патрон стоит 500 тенге. Такая несоразмерность формирует у людей пренебрежительное отношение к природе", - отметил Бейсенбаев.
Мажилисмен обратил внимание, что "иностранные туристы охотятся в Казахстане практически за копейки, что требует пересмотра подходов". По его словам, охота должна быть не дешевым развлечением, а ответственным и регулируемым видом деятельности, который приносит реальные доходы бюджету.
Это прихоть обеспеченных людей, и она должна соответствовать своей ценности. Мы предлагаем рассматривать охотничий туризм как перспективное направление элитных услуг, вплоть до международного уровня - как это реализовано, например, в странах Африки", - добавил депутат.
Он предложил правительству пересмотреть действующие расценки и проработать меры по увеличению платежей в данной сфере, подчеркнув, что такие решения позволят укрепить бюджет без давления на предпринимателей и простых граждан. К примеру, в странах Африки охота на льва стоит порядка 60 тысяч долларов США.
Напомним, жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков.
09.04.2025, 16:13 34836
Ушел из жизни известный казахстанский журналист Лев Тараков Дополнено
Фото: aida_balayeva/Instagram
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 59 лет скоропостижно ушел из жизни известный казахстанский журналист Лев Тараков. Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.
По словам Балаевой, Лев Тараков - "не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но один из активных архитекторов отечественной медиасферы".
Лев Юрьевич - яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист. Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться. Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю и сожалею вместе с вами", - написала министр.
Дополнено 09.04.2025, 18.18
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста, общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, сообщает пресс-служба главы государства.
Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", - говорится в телеграмме.
09.04.2025, 15:59 35941
Более половины казахстанцев против повышения ставки НДС - опрос
68,6% граждан уже сейчас отмечают серьезное увеличение трат на товары первой необходимости
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты опроса бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показывают, что большинство граждан негативно относятся к повышению НДС.
Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 31 марта в 17 областях и городах областного значения, 56,7% респондентов не поддерживают фискальную реформу, 18,4% ничего не слышали о нововведениях и лишь 11,8% опрошенных выразили одобрение. При этом 8,1% отнеслись к инициативе равнодушно.
По словам обозревателей, уже сейчас 68,6% казахстанцев отметили значительное увеличение расходов на продукты и товары первой необходимости за последние три месяца. 13,9% зафиксировали незначительный рост таких затрат. Еще 11% заявили, что их траты остались неизменными, и лишь 2,8% отметили снижение расходов.
На этом фоне половина респондентов (51,5%) не уверены в своем финансовом благополучии на ближайшие 12 месяцев. Из них 21,6% совсем не уверены, а 29,9% отметили, что скорее не уверены. В то время как 41,8% оценивают свое материальное положение как стабильное: 21,9% скорее уверены и 19,9% полностью уверены в финансовой устойчивости на ближайший год", - говорится в результатах опроса.
Аналитики подчеркивают, что рос цен на товары первой необходимости не является главным среди тревог казахстанцев. По итогам опроса на 1-м месте обеспокоенность граждан низкими доходами и уровень оплаты труда - 47,4%. На 2-м месте - коррупция. Она тревожит 43,6% опрошенных. 3-е место в этом рейтинге тревог занимает рост цен на товары первой необходимости 33,9%.
Среди других социальных проблем казахстанцы отметили: низкий уровень пенсий, пособий, стипендий - 30,8%; неудовлетворительная система образования - 27,1%, загрязненная окружающая среда - 25,9%; нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством - 22,6% и др.
Напомним, депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК.
09.04.2025, 08:17 51506
Неустойчивая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана в среду
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью на востоке - сильные осадки (преимущественно дождь), сообщает Казгидромет.
По данным синоптиков, лишь в центре республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются туманы, на западе, востоке, юге - усиление ветра, на юго-востоке - шквал, пыльная буря.
В Астане: переменная облачность, дождь, +18, +20 °C.
В Алматы: переменная облачность, +20, +22 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, +24, +26 °C.
Напомним, вечером 7 апреля в Алматы бушевал ураган.
08.04.2025, 19:02 75116
В зоопарке Алматы рассказали о проблемах азиатских слонов
Популяция борнейских слонов сократилась примерно на 50% за последние 60-75 лет
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2024 года Международный союз охраны природы (IUCN) сообщил, что популяция борнейских слонов сократилась примерно на 50% за последние 60-75 лет. Основные угрозы для этого вида включают потерю и фрагментацию среды обитания из-за сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и вырубки лесов.
У человечества до сих пор нет работающего механизма, который мог бы остановить это бедствие. Единственный надежный способ сохранить исчезающие виды животных и увеличить их популяцию - зоопарки и заповедники. Только в контролируемой среде можно защитить этих животных, обеспечить условия для размножения и спасти вид. И статистика данного исследования подтверждает это", - рассказали в зоопарке Алматы.
В зоосаду подчеркнули, что миссия зоопарков с годами изменилась с развлекательной на спасательную.
08.04.2025, 17:35 78226
Массовая гибель сайгаков в области Ұлытау: собрано около 14 тысяч туш
Фото: Depositphotos
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Семей. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау собрано и уничтожено в специальных местах около 14 тысяч туш погибших сайгаков, сообщает прокуратура региона.
В этом мероприятии задействованы 145 человек и 67 единиц техники", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что работы по очистке Кенгирского водохранилища от туш проводятся сотрудниками и спецтехникой органов по чрезвычайным ситуациям.
Вместе с тем также участвуют и вносят свой вклад местные жители", - добавили в ведомстве.
Напомним, в конце марта туши сайгаков обнаружили в области Улытау.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира заявили, что случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. По данным ведомства, наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Ұлытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. В комитете пояснили, что установленные случаи связаны с естественной смертностью.
Между тем, вопрос регулирования численности сайги уже не первый является одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Еще осенью 2023 года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
08.04.2025, 16:08 69301
В Алматы снесли незаконно построенный таунхаус
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под снос попал двухэтажный дом в микрорайоне Аскартау, построенный без разрешительных документов, сообщили в управлении градостроительного контроля города.
Как рассказали в ведомстве, ранее в связи с отсутствием разрешительных документов собственнику было выдано предписание на устранение нарушений.
По истечении срока предписания в Бостандыкский районный суд города Алматы был подан иск на снос.
2 мая 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе оставлено без изменений. После в департаменте юстиции было возбуждено исполнительное производство", -рассказали в ведомстве.
Демонтаж объекта начат с участием судебных исполнителей.
В управлении напомнили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 72 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
Ранее в Алматы снесли входную группу кафе в центре города.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?