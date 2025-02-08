Системы измерения веса, электронные табло и строительство новых дорог: Бектенов дал ряд поручений правительству

В частности, он поручил приступить к строительству дорог Караганда - Жезказган, Актобе - Улгайсын и дороги в обход города Сарыагаша

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений госорганам по развитию автодороджной сети Казахстана, - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений госорганам по развитию автодороджной сети Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.





Необходимо приступить к подготовке новых проектов, направленных на укрепление позиции Казахстана в Центральной Азии как основного транзитного хаба, в частности оперативно решить вопросы резервирования земельных участков и финансирования", - подчеркнул Бектенов.





В частности, он поручил приступить к строительству дорог Караганда - Жезказган, Актобе - Улгайсын и дороги в обход города Сарыагаша.





Проекты имеют высокую степень проработки. В целом вопросы финансирования решены. Однако затянулись административные процедуры. Поручаю Министерству транспорта с апреля текущего года приступить к строительным работам", - заявил премьер.





Он также поручил уделить внимание развитию дорожной сети в регионах.





На реконструкцию областных и районных дорог выделяются значительные средства, в том числе из республиканского бюджета. Однако в некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета. В частности, это касается Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Абайской областей. Население недовольно качеством местных дорог. За прошлый год поступило более 40 тыс. официальных обращений от граждан по вопросу ненадлежащего состояния дорог и улиц. Модернизация и развитие дорожной инфраструктуры в областях сопровождается несоблюдением технологий строительства и реконструкции, а также затягиванием сроков реализации. Акимы должны взять на контроль эти вопросы", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Также в управление транспортными потоками необходимо внедрять современные IT-технологии и искусственный интеллект, считает глава правительства.





В частности, он поручил установить автоматизированные системы измерения веса у большегрузного транспорта. В случае превышения норматива транспорт не будет допущен на дороги.





Также необходимо своевременно предупреждать водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки. Кроме того, нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду.





К примеру, в начале января на трассе Астана - Щучинск произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге Астана - Караганда. Это показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны", - подчеркнул Бектенов.





Он поручил ведомствам внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых происшествий.



