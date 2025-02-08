04.02.2025, 11:28 46501
В Казахстане к 2027 году обеспечат мобильным интернетом республиканские трассы
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане к 2027 году обеспечат мобильным интернетом республиканские трассы и областные дороги, сообщил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
В рамках национального проекта "Доступный интернет" в 2027 году мобильным интернетом будет охвачено 100% республиканских и областных дорог. В этой связи министерство просит поддержать бюджетное финансирование строительства антенно-мачтовых сооружений", - заявил Жаслан Мадиев.
Также, по его словам, в 2024 году были завершены выездные обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определения участков без интернета.
В результате на I этапе будут установлены 243 антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских дорог. Для этого уже получены положительные заключения экспертизы по 104 антенно-мачтовых сооружений", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Минцифры усилит требования к операторам по скорости мобильного интернета.
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08.02.2025, 16:27 1026
Казахстан должен стать самым передовым государством - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент выступил на молодежном форуме "Жаңа адамдар", сообщает Акорда.
Обращаясь к участникам форума, глава государства выразил признательность молодежи, неравнодушной к судьбе своей Родины. Он отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников. Он назвал нынешний период в истории нашей страны переломным и указал на то, что перед обществом стоят высокие цели.
Казахстан должен стать самым передовым государством. Мы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. Воплощать все начинания в жизнь предстоит молодым людям. "Жаңа адамдар" - это отражение нового общества, новая реальность. Это движение, объединившее ответственную молодежь. Благодарю вас за поддержку нашей стратегии. Ваши транспаранты отражают самую суть наших реформ, основанных на концепции строительства Справедливого Казахстана, обеспечения закона и порядка", - сказал глава государства.
По его мнению, добросовестно служить стране могут только решительные граждане, способные взять на себя ответственность.
Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо Парламента, а, возможно, будут работать и в Правительстве. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодежи", - подчеркнул президент.
По его словам, в стране немало квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям: учителей, врачей, ученых, инженеров, рабочих и других. Молодежь Казахстана ярко проявляет себя и в креативной индустрии
Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации. Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд - в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии", - заявил президент.
Организация "Жаңа адамдар" насчитывает около 15 тысяч молодых активистов и имеет кампусы в 19 городах страны. На сегодняшний день ими были организованы десятки гражданских инициатив и акций. Молодые люди ведут борьбу с вандализмом, незаконными свалками, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, наркоторговлей и другими социальными болезнями, открыто и активно выражая свою гражданскую позицию.
08.02.2025, 14:58 5581
Казахстанских миротворцев наградили медалями за участие в миссии ООН
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Награды ООН были удостоены все 139 военнослужащих и четыре штабных офицера.
Самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несет службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Казахстанские военнослужащие обеспечивают охрану и укрепление обороны баз организации и взаимодействуют с местным населением. За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН. В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий", - сообщает Минобороны.
Представители ООН отметили высокий уровень боевой выучки, дисциплины и морально-волевые качества наших военнослужащих. Это наш вклад в поддержание мира и международной безопасности.
В ведомстве напомнили, что в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.
08.02.2025, 13:03 8906
Более 1200 наркосайтов заблокировали за месяц в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК за месяц заблокировало в Казахстане 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт, сообщает Polisia.kz.
Также за январь выявлено более 700 правонарушений, связанных с наркотиками.
Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений. Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресечена деятельность 17 нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров.
За несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
08.02.2025, 10:39 14016
Крупную партию контрабандных вейпов и прочих устройств для курения задержали в Актюбинской области
Машины с контрабандным грузом следовали транзитом по маршруту Российская Федерация - Республика Узбекистан
Фото: КГД РК
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Актобе. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-российской границе пресекли попытку нелегального ввоза электронных сигарет, сообщает департамент госдоходов региона.
6 февраля 2025 года на казахстанско-российской границе на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" работниками ДГД по Актюбинской области совместно с Пограничной службой КНБ РК задержаны 2 грузовых автотранспортных средства. Машины должны были следовать транзитом по маршруту Российская Федерация - Республика Узбекистан", - рассказали в ведомстве.
Таможенники решили сверить соответствие товара заявленному в документах. Выяснилось, что контрабандные курительные устройства провозили под видом станков "для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры".
По результатам проверки были выявлены электронные сигареты (вейп) 13 420 штук, заправочная смесь для электронных сигарет (вейп) 2 080 штук и СНЮС (вид некурительного табачного изделия) 15 050 штук", - проинформировали в ДГД.
Материалы на автотранспортные средства и товары переданы в ДЭР по Актюбинской области для принятия дальнейшего процессуального решения.
В сентябре прошлого года порядка 13 тысяч вейпов изъяли в стоматологической клинике Алматы, а в октябре полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки.
Напомним, с 20 июня 2024 года в Уголовный кодекс РК введена статья о запрете продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые все еще торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены.
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет.
07.02.2025, 19:12 47991
В Инвестштабе обсудили статус реализации двух проектов из 17 крупных
Участники также обсудили ряд открытых вопросов
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе заседания участники обсудили статус реализации двух проектов из 17 крупных. Рассмотрен ряд открытых вопросов по строительству агропромышленного комплекса "Tiryaki Agro" в Астане и гидрометаллургического комбината ТОО "ЕГМК" в Павлодарской области. Общий объем инвестиций по первому проекту составит порядка 169,6 млрд тенге, а его реализация увеличит ежегодное производство пшеницы на 240 тыс. тонн с созданием 400 рабочих мест. Проект ТОО "ЕГМК" с суммой инвестиций 343,3 млрд тенге обеспечит переработку 300 тыс. тонн золото-медного концентрата и выпуск порядка 15 тонн золота с созданием 500 рабочих мест.
Кроме того, обсуждена инвестиционная программа Актюбинской области, в частности, создание СЭЗ на базе аэропорта и развитие индустриальной зоны "Хромтау". Из 74 инвестиционных проектов области в 2025 году планируется реализация 10 проектов на сумму 490 млрд тенге с созданием 1,2 тыс. рабочих мест. Среди них можно выделить расширение рельсосварочного предприятия, строительство ветровых электростанций, строительство предприятия по переработке шерсти и нетканых материалов и другие.
Участники также обсудили ряд открытых вопросов по реализации стратегических инфраструктурных проектов в железнодорожной и авиационной отраслях. Эти проекты будут способствовать привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и обеспечению устойчивого экономического роста через развитие торговли и связей с международными партнерами. В ходе анализа обращений инвесторов выявлена норма в Предпринимательском Кодексе, препятствующая экономической деятельности и дальнейшему расширению предприятий. Для решения этой проблемы даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам.
07.02.2025, 17:10 52351
Президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о частом заимствовании денег из Национального фонда, сообщает Акорда.
Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд - часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда", - заявил президент.
По его словам, это происходит в силу сложившихся обстоятельств.
Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали фонд? Другое дело, что средства фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу. Однако, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В своем выступлении президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач.
Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере", - заявил глава государства.
Одним из безусловных приоритетов Касым-Жомарт Токаев назвал улучшение делового климата в стране.
Введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Законодательно ограничено участие госпредприятий в регулируемых закупках при наличии заявок от бизнеса. Методично ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов", - сообщил президент.
Также была отмечена важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом. По словам президента, для бизнеса это эффективный и быстрый способ повышения конкурентоспособности на рынке, а для государства - важный шаг в устранении излишней бюрократии, нивелировании коррупционных рисков и повышении общей эффективности.
Подводя итоги, глава государства еще раз поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь в ходе преодоления последствий прошлогодних паводков. Кроме того, он выразил признательность бизнесу за взносы в фонд Қазақстан халқына, которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.
Напомним, дефицит госбюджета в Казахстане вырос почти на 30%. Основная причина - опережающее увеличение госрасходов на фоне недостаточного роста налоговых и неналоговых поступлений.
07.02.2025, 14:43 58831
Предложенная правительством ставка НДС была завышена - Токаев
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.
Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов.
Одно понятно, что предложенная правительством ставка все же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению", - высказался глава государства.
Касым-Жомарт Токаев указал, что правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами.
Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет", - добавил президент.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
07.02.2025, 11:59 64296
ТОО незаконно добывало золото на сельхозучастке в Костанайской области
Фото: freepik.com
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Костанай. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области совместно с прокуратурой и органами внутренних дел Житикаринского района пресек незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища.
В ходе проверки установлено, что ТОО владело земельным участком с целевым назначением "для ведения сельскохозяйственного товарного производства". Однако фактически земля использовалась для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы", - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
По итогам проверки департамент наложил на ТОО штраф в размере 2,6 млн тенге. Также компания обязана восстановить плодородный слой почвы, нарушенный в результате незаконных действий.
В декабре 2023 года "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области. Все подозреваемые - работники золотодобывающего предприятия, которые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Еще три бригады "черных" старателей задержали в Степногорске.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?