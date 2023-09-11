В Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 4 сентября начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Признаны банкротами 309 человек на сумму 435 млн тенге. Указанные граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через SMS-уведомление по сервису "14-14", а также сведения по ним размещены на сайте eGov", - проинформировали комитете.
Отмечается, что среди признанных банкротами граждан 22 являются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 - не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет.
По данным КГД, средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет.
Самым молодым банкротом на сегодняшний день является житель Кызылординской области, ему 23 года, с суммой долга более 1 млн тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 млн тенге. Указанные граждане освободились от обременительного долга", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
С 3 марта в Казахстане вступил в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
В Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц.