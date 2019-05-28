Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане начался прием заявок на участие в национальной премии "Уркер-2019" в сфере журналистики, передает Kazakhstan Today.

C 25 мая начался прием заявок на участие в Национальной премии "Уркер -2019". Прием заявок будет проходить с 25 мая по 20 июня 2019 года. Подать заявку можно на официальном сайте премии www.urker-awards.kz", - сообщили организаторы.

Национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики и направлена на развитие мультимедийной журналистики в регионах, повышение престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличение гражданской активности общества.

Основная цель национальной премии - выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики, и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

Учредителем и организатором премии является Министерство информации и общественного развития РК.

В этом году заявки принимаются по следующим номинациям: 1) Фотография года; 2) Репортаж года; 3) Аналитический материал года; 4) Журналистское расследование года; 5) Интервью года; 6) Познавательный материал года о Казахстане; 7) Радиостанция года; 8) Новостной портал года; 9) Газета года; 10) Журнал года; 11) New media года (telegram-канал, лучший информационный паблик в социальных сетях).

Помимо уже традиционных, в этом году учреждена новая номинация "New media года". Подать заявки для участия в данной номинации могут популярные информационные telegram-каналы, а также группы и паблики в социальных сетях, отметили организаторы.

Определять лучших журналистов в своих сферах будет специально созданная комиссия, состоящая из известных общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и именитых отечественных журналистов. Победители премии получат по 1 000 000 тенге, а также специальные статуэтки.

Напомним, национальная премия в области печатной, радио, интернет-журналистики "Уркер" была учреждена в 2017 году. За два года существования премии было вручено 26 наград. Премия вручалась как информационным агентствам, так и различным тематическим изданиям, пользующимся популярностью среди своих читателей.

Контактные телефоны оргкомитета: + 7 (7172) 79-82-15.

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