В Казахстане наиболее востребованы охранники, санитары, уборщицы, официанты и грузчики

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Охранники возглавили ТОП самых дефицитных профессий в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда за первое полугодие 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как отмечают аналитики Центра развития трудовых ресурсов (АО "ЦРТР"), по итогам 6 месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 4,4 тыс. вакансий охранников. В ТОП-5 дефицитных профессий также вошли санитары (более 2,6 тыс. вакансий), уборщицы (2,3 тыс.), официанты (2,2 тыс.) и грузчики (2,1 тыс.).

В десятку наиболее востребованных профессий попали: дорожные рабочие, воспитатели детских садов, медицинские сестры (братья), водители такси и промоутеры.

Отмечается, что в регионах республики спрос на рынке труда значительно отличается . Так, в Шымкенте самыми востребованными оказались уборщицы (более 300 вакансий), в Алматы отмечается дефицит водителей такси (свыше 2 тыс. вакансий), в Нур-Султане не хватает охранников (1,1 тыс. вакансий).

Напомним, в июне 1999 года на основании постановления правительства РК было создано РГКП "Информационно-аналитический центр по проблемам занятости Министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан". В октябре 2011 года РГКП было преобразовано в АО "Информационно-аналитический центр по проблемам занятости". Постановлением правительства РК от 1 июля 2016 года АО "Информационно-аналитический центр по проблемам занятости" переименован в АО "Центр развития трудовых ресурсов"

Основной сферой деятельности центра является обеспечение информационной и аналитической поддержки государственной политики по регулированию рынка труда и реализации активных мер содействия занятости, методологической поддержки местных исполнительных органов по вопросам занятости населения и центров занятости населения.

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