В Казахстане не изменят пенсионный возраст - Минтруда

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане возраст выхода на пенсию не изменится. Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Исходя из мирового опыта, экономических, демографических условий страны, в настоящее время не рассматривается вопрос о снижении пенсионного возраста, заявил глава МТСЗН РК.

По его словам, в целом вопрос увеличения или снижения пенсионного возраста во всем мире решается, исходя из крупных исследований и долгосрочных прогнозов.

Десять лет назад число пенсионеров составляло 20% по отношению к действующим, сейчас этот показатель превышает 30%. Если говорить о динамике старения населения, то в стране растет и число лиц старше 65 лет, и их доля. Если 5 лет назад этот показатель составлял 6,8%, то в этом году достиг 7,7%. В мире более высокие показатели. Поэтому, учитывая эти мировые тренды, некоторые страны даже увеличивают пенсионный возраст", - сказал Нурымбетов.

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