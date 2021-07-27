В Казахстане могут отменить примирение сторон при повторном семейно-бытовом насилии

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане по итогам первого полугодия 2021 года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк.

По его данным, за первое полугодие текущего года сотрудниками полиции было вынесено свыше 47 тысяч защитных предписаний (за 2020 год - 43 785). Еще почти 6 тысяч особых требований к поведению правонарушителей установлены судами (за 2020 год - 4766).

С прошлого года по поручению президента страны была ужесточена ответственность за бытовое насилие. Статья 110 Уголовного кодекса "Истязание" переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее; за совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет; за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) без применения физического насилия срок ареста увеличен с 3 до 5 суток.

Ужесточены требования к процедуре примирения сторон. Если ранее примириться можно было на любой стадии административного производства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

В результате принятых мер по итогам 6 месяцев текущего года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8% (с 502 до 462). В структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет всего 0,7%, из 82,5 тысяч", - уточнил Алексей Милюк.

Однако, по его словам, специфика бытового насилия выражается в ее скрытном латентном характере. Не каждый хочет идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана.

Такие преступления зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем. К примеру, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 80% задержанных семейных дебоширов не имеют постоянного места работы", - уточнил Алексей Милюк.

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