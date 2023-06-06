В Казахстане ожидается жара, в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Фото: instagram.com/nqz_airport

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Mavi Gök Aviation запустила новый рейс Анталья - Астана - Анталья. Первый перелет состоялся сегодня ночью, - Mavi Gök Aviation запустила новый рейс Анталья - Астана - Анталья. Первый перелет состоялся сегодня ночью, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.





Прямой авиарейс выполнили на Boeing 737-800 и продлился он 5,5 часа. Воздушное судно по традиции встретили "водной аркой".





Отныне прямые перелеты будут осуществляться между столицей Казахстана и средиземноморским курортом Турции два раза в неделю - по средам и воскресеньям.





Boeing 737-800 рассчитан на 189 мест. При условии сохранения высокого пассажиропотока авиакомпания планирует с июля текущего года заменить самолет на Boeing 777-300ER с количеством более 300 пассажирских мест.



