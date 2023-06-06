05.06.2023, 08:11 42001

В Казахстане ожидается жара, в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Казахстане ожидается жара, в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием отрога антициклона на большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Атырауской области - град, на юго-западе страны ночью и утром ожидается туман.

По республике сохраняется усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".


На западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на юге Улытауской области, на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской области, области Жетысу, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской областях, на западе Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, области Жетысу, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, севере Атырауской области, на юго-востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на севере Алматинской области, на северо-западе Восточно-Казахстанской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане: переменная облачность, без осадков, +36, +38 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте: ясно, без осадков, +35, +37 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
 
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Теги:ПогодапрогнозКазгидромет

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05.06.2023, 14:04 28556

Ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов, оштрафовали в Петропавловске

В области регулярно происходят вспышки заболеваний у крупного рогатого скота
Ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов, оштрафовали в Петропавловске
Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске ветеринарного инспектора, разрешавшего предпринимателям торговать на рынке мясом без разрешительных документов, оштрафовали на 5 миллионов тенге.

С февраля по март 2023 года главный специалист Петропавловской городской территориальной инспекции Жанарбек Бусурманов систематически получал взятки от предпринимателей, осуществляющих оптовый закуп и розничную реализацию мяса на городских рынках "Привокзальный" и "Дария" без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов", - сообщает "Петропавловск.news".


Приговором Петропавловского городского суда ветинспектора оштрафовали на 5,2 млн тенге.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что подобная деятельность стала возможной из-за отсутствия должного контроля и попустительства со стороны ответственных лиц территориальной инспекции. Ее руководитель Акпан Кусаинов получил строгий выговор.

В информации подчеркивается, что вся деятельность ветинспекторов должна фиксироваться на видеорегистраторы. Однако оснащение видеорегистраторами всех 5 инспекторов на 7 рынках Петропавловска состоялось только после рассмотрения уголовного дела.

Теперь руководству территориальной инспекции предстоит провести мониторинг видеозаписей, произведенных в рамках государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, на предмет соблюдения госинспекторами требований антикоррупционного законодательства и норм Этического кодекса государственных служащих", - пишет сайт.


Стоит отметить, что в области регулярно происходят вспышки заболеваний крупного рогатого скота.

Так, в прошлом году в одном из сел СКО ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза.

До этого, в апреле, в Тимирязевском районе СКО произошел падеж скота от неизвестной инфекции.

Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.

Для справки:

Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами бруцелл, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец. Инфицирование человека возможно только от животного.

Бруцеллы могут находиться не только в организме животных, но и на их шерсти, в молоке и даже в замороженном мясе, а также в почве, куда попадают с фекалиями животных.

Бактерия превосходно адаптирована к неблагоприятным условиям, сохраняя жизнеспособность при низких температурах и в отсутствии влаги от полутора месяцев до полугода. Однако она в течение получаса гибнет при нагреве до 60°С, а при кипячении уничтожается мгновенно. Поэтому употребление в пищу животных продуктов после термической обработки полностью безопасно", - пишет сайт "Медицина".


Болезнь вызывает гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, слабость, недомогание и потерю веса.

Основная опасность которой заключается в негативном воздействии токсина, выделяемого бактериями, на органы и системы человека. Наиболее частыми осложнениями являются эндокардит - основная причина смертности от этой инфекции, артрит, приводящий к деформации суставов и костей, воспаление репродуктивных органов, печени и селезенки, а также инфекции нервной системы", - говорится в информации.


Для лечения болезни используются антибиотики, симптоматические средства, витамины, глюкокортикоиды, иммуностимуляторы, растворы для дезинтоксикации и другие препараты. Продолжительность лечения составляет около 6 недель.
 
05.06.2023, 13:00 32101

В Таразе вопреки закону о защите животных продолжают отстреливать собак   

По мнению зоозащитников, в законе об ответственном обращении с животными есть много пробелов
Тараз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Зоозащитники Тараза жалуются на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными".

По словам активистов, сотрудники ветслужбы Тараза продолжают отстреливать собак на улицах на глазах у взрослых и детей. Зачастую жертвами становятся домашние питомцы. Зоозащитники неоднократно жаловались в компетентные органы, но безрезультатно, сообщает телеканал "Хабар 24".


Сообщается что с начала года в Таразе отловили примерно 6 тысяч собак. Из них больше сотни доставили в пункт временного содержания, остальных умертвили якобы как агрессивных.

100 собак привезли сюда. Остальные… В законе написано 2-3 и более собак, которые считаются по закону - это агрессивные, это стая, отловили, умертвили", - сказал директор городской ветстанции Сакен Нуржаубаев.


На территории пункта временного содержания не хватает вольеров и будок, он рассчитан всего на 60 животных. Между тем в этом году на отлов и содержание четвероногих в регионе выделили 35 миллионов тенге.

Правила отлова гласят, что животное должно быть зарегистрировано, вакцинировано, поставлен чип, и при возможности выпустить в естественную среду либо заниматься распространением через социальные сети. Вы сейчас можете открыть социальные сети, страницу управления ветеринарии - нет этой работы. Есть что угодно, вплоть до рекламы банковских программ по сельскому хозяйству. Закон буксует и конкретно в нашем регионе он не работает", - рассказала Альянса зоозащитников РК Жанна Мамашева.


В законе "Об ответственном обращении с животными" есть много пробелов, считает депутат мажилиса Нартай Аралбай. Мажилисмен отметил слабую работу ветеринарных служб регионов по вакцинации и профилактике бешенства животных.

О необходимости внесения изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" мы говорили на заседании. Будем вносить корректировки. Наша задача предотвратить нападения бродячих животных на людей и незаконный отстрел собак. Нужно ответственно подходить к закону. Необходимо строить приюты и обеспечить вакцинацию собак", - сказал депутат.


Отмечается, что городские власти Тараза планируют в ближайшее время построить центр временного содержания бродячих животных. Уже провели конкурс по строительству.

Питомник будет расположен в конце улицы Аскарова. 19 миллионов выделено, по результатам конкурсных мероприятий у нас уже подрядчик определен, на следующей неделе уже строительство начнется", - рассказали в городском акимате.


По информации городской ветслужбы, в областном центре отловили и чипировали чуть больше двухсот собак. Для гуманного отлова закупили 11 клеток-ловушек.

В Степногорске живодер выбросил собаку из окна пятого этажа.
 
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Теги:Таразотловживодеры
04.06.2023, 19:34 50381

На полях сражений Великой Отечественной войны найдены останки еще одного воина-казахстанца

Поисковики просят откликнуться родственников погибшего солдата
Павлодар. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Российские поисковики подняли останки еще одного уроженца Казахстана в Волгоградской области, сообщил "Sputnik Казахстан" командир павлодарского отряда Александр Шитов.

При останках бойца был обнаружен талисман с личными данными, благодаря которым установлен его владелец - Смогулов Норбай.

Он проживал по адресу: Акмолинская область, Вишневский район (ныне Аршалынский), деревня Карасу. Был призван в армию Вишневским райвоенкоматом.

Российские поисковики просят откликнуться родственников погибшего солдата.
 
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Теги:ВОВвоинКазахстан
04.06.2023, 18:37 52221

Запущен новый рейс Анталья - Астана

Воздушное судно по традиции встретили "водной аркой"
Запущен новый рейс Анталья - Астана
Фото: instagram.com/nqz_airport
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY -  Mavi Gök Aviation запустила новый рейс Анталья - Астана - Анталья. Первый перелет состоялся сегодня ночью, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

Прямой авиарейс выполнили на Boeing 737-800 и продлился он 5,5 часа. Воздушное судно по традиции встретили "водной аркой".

Отныне прямые перелеты будут осуществляться между столицей Казахстана и средиземноморским курортом Турции два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Boeing 737-800 рассчитан на 189 мест. При условии сохранения высокого пассажиропотока авиакомпания планирует с июля текущего года заменить самолет на Boeing 777-300ER с количеством более 300 пассажирских мест.

Напомним, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Узбекистана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией My Freighter (Centrum Air) в Казахстан.
 
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Теги:АвиарейсТурцияАстана
04.06.2023, 09:06 68911

Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на 4 июня

В ряде регионов высокая пожарная опасность
Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на 4 июня
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.

В Алматы 4 июня днем ожидается гроза.

4 июня днем в предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. 5 июня днем на западе, 6 июня днем на большей части области ожидается очень сильная жара - 41-42 градуса. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 4-6 июня ожидается высокая пожарная опасность.

4 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 метров в секунду.

4 июня на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 4-5 июня на большей части области ожидается сильная жара - 35-39 градусов.

4 июня на юге Абайской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.

4 июня днем на большей части Павлодарской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35 градусов. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня днем большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 39 градусов.

Днем 4 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В восточной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня на востоке Жетысуской области ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер - 25 метров в секунду.
 
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Теги:Погодапрогнозжара
03.06.2023, 18:07 68826

В детском саду Алматинской области тренер бил детей  

Данный факт был подтвержден записями камер видеонаблюдения
Конаев. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая 2023 года родители воспитанников группы "Жалын" детского сада "Айжан" Енбекшиказахского района обратились с заявлением о том, что инструктор по карате бил детей. Данный факт был подтвержден записями на камерах видеонаблюдения спортивного зала детского сада, сообщили в пресс-службе акимата региона.

Проведено собрание с участием сотрудников детского сада, инструктор по карате привлечен к дисциплинарной ответственности в виде "строгого выговора" за ненадлежащее исполнение обязанностей и несоблюдение педагогической этики. Дополнительно сообщаем, что инструктор уволился с работы по собственному желанию. В свою очередь родители воспитанников группы "Жалын" детского сада обратились с заявлением в Енбекшиказахский РОВД, проводятся следственные работы", - говорится в сообщении.


 
03.06.2023, 16:30 75106

В управлении градостроительного контроля Алматы опровергли слухи о задержании своих сотрудников

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля Алматы опровергли слухи о задержании сотрудников ведомства.

Информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления, не соответствует действительности", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.


В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 
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Теги:КомментарийЗадержаниеУправление
03.06.2023, 12:47 66816

В Алматинской области задержана автомашина по подозрению в наличии оружия и запрещенных веществ

Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК
В Алматинской области задержана автомашина по подозрению в наличии оружия и запрещенных веществ
Фото: скриншот из видео egovpress
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области на автодороге Алматы - Бишкек остановлена автомашина BMW, сообщает Polisia.kz.

В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С. Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.


Отмечается, что данные факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 4 статьи 296 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) УК РК.

Вчера издание "Пятый регион" сообщило, что в Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын Орда". Сообщалось, что в полицию поступила информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW. Среди задержанных оказался замдиректор УТК "Алтын Орда". По данному факту было начато досудебное расследование по статье 287 УК РК.

Как сообщили изданию в пресс-службе рынка, у задержанных есть все разрешительные документы на ношение оружия.

Напомним, на этой неделе на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка "Алтын Орда".

Было отмечено, что, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК.

По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на территории рынка постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.
 

 

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