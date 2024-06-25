24.06.2024, 19:43 23611
В Казахстане перестал работать e-Otinish
Ведутся работы по восстановлению сайта
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перестал работать информационный сервис электронных обращений e-Otinish. Ведутся работы по восстановлению сайта, сообщает пресс-служба АО "НИТ".
В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность сайта электронных обращений eOtinish.kz. На данный момент ведутся работы по восстановлению сайта. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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24.06.2024, 15:20 36456
Казахстанский депутат заявила о намерении судиться с Air Astana
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о намерении судиться с авиакомпанией Air Astana.
Сегодня в 23.35 я должна была вылететь Air Astana рейсом из Аты (Алматы. - Прим. ред.) в Астану. Затем оказалось, что самолет улетел в 16.30!!! Раньше на 7 часов! Никаких уведомлений ни я, ни компания, где брала билеты, не получали! Да и не смогла бы я улететь. В это время у меня было намеченное ранее мероприятие! Стала звонить в Air… Билетов нет на утренние рейсы. Ни эконом, ни бизнес. Все претензии предложили отправлять в компанию, которая брала билеты. Ни сама авиакомпания виновата, а кто-то. Вот так и живем! В понедельник начну оформлять претензии и обращусь в суд", - написала депутат на своей странице в Сети.
Напомним, в марте сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в аэропорту Алматы.
24.06.2024, 12:43 49436
Жару до 46 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
На страну надвигаются теплые воздушные массы из Ирана
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Теплые воздушные массы, надвигающиеся на Казахстан из Ирана, станут причиной аномальной сильной жары на юге республики.
Несмотря на то что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики, сообщили в РГП "Казгидромет".
Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35 - +38 градусов, на юге до очень сильной жары +40 - +46 градусов.
Напомним, в этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии из-за жары погибло более тысячи мусульман.
23.06.2024, 19:51 94826
Пожар 27-этажного ЖК в Астане: аким столицы пообещал отремонтировать квартиры пострадавшим
Фото: Facebook/Jenis Qasymbek
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жильцами многоквартирного дома, в котором 22 июня произошел крупный пожар, передает корреспондент агентства.
Встретился с жильцами пострадавших квартир ЖК, которое вчера горело. Формируем рабочую комиссию по ликвидации последствий пожара", - написал аким на своей странице в Facebook.
По его словам, в настоящее время эксперты подготавливают техническое заключение.
После сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", - сообщил Касымбек.
Ранее сообщалось, что В Астане вспыхнула наружная обшивка многоэтажки вблизи "Хан-Шатыра".
22.06.2024, 18:44 164016
По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование
В результате поломки город остался без воды
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Павлодар. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По факту отключения воды в Павлодаре департамент энергонадзора проведет расследование, сообщает irbistv.kz.
Напомним, 21 июня в 8.45 произошла авария на насосной станции "Береговое". В результате поломки город остался без воды, а павлодарцы выстроились в очередь у колонок, магазинов и даже у фонтанов. Восстановить подачу удалось только в 21.00.
Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в Павлодаре восстановлена. Уважаемые жители, хочу принести извинения за причиненные неудобства. По данному факту департаментом энергонадзора будет проведено расследование", - сказал аким города Хасар Хабылбеков в своем видеообращении.
22.06.2024, 12:41 183156
Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности
Фото: КМГ
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрен иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ" о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано несоответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения.
Постановлено признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 000 тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее по результатам работы комиссии АО "НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбаcова.
Напомним, на заводе возник конфликт между генеральным директором и его заместителями. Вице-глава АНПЗ Адилет Шошанбасов разместил в соцсетях обращение на имя президента, в котором подробно рассказал о причинах недавней аварии на АНПЗ, возможных хищениях и многочисленных нарушениях производственного процесса на предприятии. В ответ генеральный директор Галымжан Жусанбаев тоже записал видеообращение к президенту, в котором заявил, что информационная кампания против него начата с целью скрыть факты недобросовестной деятельности.
22.06.2024, 11:52 185166
Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства Генеральной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня в Киеве, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", - сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении преступления.
Для установления местонахождения Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
22.06.2024, 11:13 188826
Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети
Женщина обвинила директора школы в коррупции
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Туркестан. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Туркестанской области на своей странице в Fаcebook опубликовала пост, в котором обвинила директора районной средней школы в коррупции, сообщает Otyrar.
Директор школы заявила, что информация не соответствует действительности и наносит вред ее чести и достоинству. И подала в суд.
На судебном заседании правонарушитель свою вину признала и попросила прощения. Постановлением суда она признана виновной и ей наложено наказание в виде административного штрафа в размере 465 192 тенге. Суд приняв во внимание беременность правонарушительницы и тот факт, что она выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%", - рассказали в Тюлькубасском районном суде.
22.06.2024, 09:36 173191
В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 22 июня, многие страны бывшего СССР почтут память людей, ставших жертвами Великой Отечественной войны.
83 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война (ВОВ), она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Из них 8,6 млн были военнослужащими, а более 16 млн человек - жертвами концлагерей, пленными и гражданскими людьми, погибшими от обстрелов, голода и болезней.
Как рассказывают в своем материале "Известия", в первый день войны, 22 июня, немецкий посол в СССР вручил наркому внутренних дел Советского Союза Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны, такая же была передана советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову. Однако сами военные действия к этому моменту уже начались.
В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. В полдень Вячеслав Молотов обратился ко всей стране с заявлением:
<...> Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия, флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Война разлучила многие семьи, на долгие годы положила конец мирной жизни. Молодые люди, только вчера окончившие школу или институт, сразу отправились на фронт защищать Родину.
День 22 июня по-настоящему траурный для каждого жителя бывшего СССР.
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