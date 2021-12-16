В Казахстане планируют снизить тарифы автострахования - финрегулятор

По ее данным, в республике тарифы на обязательное автострахование не менялись с 2007 года, когда были утверждены. И в настоящее время в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг" предусматриваются поправки, которые помогут перейти на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию.
Как уточнила Абылкасымова, отдельные коэффициенты, используемые для расчета стоимости страховки, которые ранее были зафиксированы в законе переведут на уровень подзаконных актов, это коэффициент убыточности и бонус-малус, именно они станут более гибкими.
Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах", - пояснила она.
По данным финрегулятора, за последние пять лет показатели аварийности в разных регионах разная - в СКО - 20%, в Алматы - 58%, в Нур-Султане - 61%. Соответственно, и тарифы, по ее словам, должны быть разные, то есть если аварийность в регионе меньше, то и страховая организация должна снизить тарифы.
При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся, по Алматы и Нур-Султану останутся на таком же уровне", - подчеркнула Абылкасымова.
Как отметила глава агентства по финрегулированию, изменения коснутся коэффициента бонус-малус, который отражает скидки и надбавки для водителей в зависимости от классности вождения. Система предусматривает 13 классов. Например, если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. В случае совершения им хоть одного ДТП, его класс понижается.
Мы предлагаем сделать более равномерный переход между классами, чтобы была больше мотивация для водителей соблюдать дисциплину на дорогах", - пояснила Абылкасымова.
Измененную систему бонус-малус планируют ввести с 2023 года.
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса сегодня рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, предлагалось включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП.
Также напомним, что в июне 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте госкорпорация "Правительство для граждан" дала старт пилотному проекту по оказанию услуг страхования автовладельцам, Оформляя перерегистрацию авто, клиент может тут же купить страховой полис.