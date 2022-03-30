В Казахстане планируют внедрить учет интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию

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НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан разработало дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 142 "О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, планируется ведение единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в МИОР представлением генерального прокурора Республики Казахстан или его заместителей, а также предписанием министерства.

Также предусматривается разработка и утверждение правил взаимодействия уполномоченного органа в области СМИ с государственными органами по вопросам ведения единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области средств массовой информации представлением генерального прокурора Республики Казахстан или его заместителей, а также предписанием уполномоченного органа в области средств массовой информации.

Кроме того, предполагается разработка и утверждение правил ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен предписанием уполномоченного органа в области средств массовой информации.

Согласно предлагаемым дополнениям, МИОР планирует в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки.

В случае если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, министерство собственными ресурсами будет определять количество пользователей.

Также МИОР будет ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также ведомство будет "проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с предоставлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма", говорится в проекте.