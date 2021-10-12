В Казахстане появятся общественные инспекторы в сфере обращения с животными

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 12 октября ожидается туман, гололед.
Ночью и утром 12 октября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, с переходом на юго-западный, утром и днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
12 октября на юго-западе Атырауской области днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
Ночью 12 октября в восточной части Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 12 октября на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября, сутки 13 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
Днем 12 октября на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
12 октября на юге, севере Павлодарской области ожидается гололед.
12 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
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КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Караганде ведется расследование по факту использования служебной машины прокуратуры не по назначению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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появилась фотография служебного автомобиля прокуратуры. По словам автора публикации, водитель ежедневно привозит детей в спорткомплекс "Ожет" и полтора часа ожидает их у входа.
Вот так целыми днями, этот служебный автомобиль прокуратуры привозит детей прокурора в спорткомплекс "Ожет" на Гульдере. Водитель 1,5 часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры", - пишет автор.
В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области заявили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Джамиля Нурмаганбетова бьет тревогу в связи со снижением эффективности системы санитарно-эпидемиологического контроля в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Джамили Нурмаганбетовой, сегодня СЭС потеряла функции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор.
Ее неэффективность привела к потере как своей привлекательности, так и независимости. Более того, остаточное финансирование данной сферы и неоднократные реформирования привели к ее тихому вымиранию", - цитирует депутата издание "Казправда".
Она отметила, что ежегодные вспышки особо опасных инфекций требуют от службы СЭС оперативного реагирования, установления видов возбудителей инфекционных заболеваний и их ликвидации.
На сегодняшний день отсутствие единой электронной системы эпидемиологического надзора не позволяет оперативно владеть достоверной информацией о состоянии здоровья граждан, возможном переносе инфекции и выявления очагов инфекционных заболеваний. Это, в свою очередь, сказывается на прогнозировании и оценке эпидемиологической ситуации", - сказала Нурмаганбетова в ходе правительственного часа в мажилисе.
Также, по ее мнению, непрозрачность проведения санэпиднадзора при наличии значительных контрольных полномочий СЭС обусловливает проявление коррупционных рисков.
Так, по данным Антикоррупционной службы, за последние три года зарегистрировано 59 коррупционных преступлений. В этой связи полагаем необходимым в кратчайшие сроки внедрить единую информационную систему "Санитарно-эпидемиологический надзор"", - добавила депутат.