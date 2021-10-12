В Казахстане появятся общественные инспекторы в сфере обращения с животными

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвердили порядок проведения общественного контроля в области обращения с животными, а также утвердили должность общественного инспектора в этой сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые правила опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 25 октября 2021 года.

В документе говорится, что общественные инспекторы в области обращения с животными имеют право самостоятельного доступа только на территорию приюта для животных и в его помещения. При этом запрещено препятствовать фото- и видеосъемке и применению средств звукозаписи (аудиозаписи).

В документе также изложен порядок получения удостоверения общественного инспектора.

Для этого желающий стать общественным инспектором должен подать в территориальный орган комитета лесного хозяйства и животного мира заявление о выдаче удостоверения в области обращения с животными (далее - удостоверение, заявление). В заявлении следует указать: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

К заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность; две цветные фотографии размером 3 x 4 сантиметра.

Заявление о выдаче удостоверения регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления и оформляется не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации, а затем вручается гражданину лично.