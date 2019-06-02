Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстане празднуют День защиты детей, передает Kazakhstan Today.

В частности, в столице Казахстана прошел Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. На главной площади страны Казак Елі юное поколение с Днем защиты детей поздравила председатель сената Дарига Назарбаева.

Сегодня большой праздник. Праздник потому, что город Нур-Султан - город молодых, это город детей, школьников, молодых рабочих, специалистов и ученых. Будущее - за вами. Вам идти вперед!" - сказала спикер сената.

Как сообщили в акимате Нур-Султана, парад собрал на площади более 8 тыс. учащихся школ и колледжей, воспитанников музыкальных школ, школ искусств, Дворцов школьников, КазНУИ и республиканской школы "Жас Улан". Впервые вместе с детьми в колоннах прошли акимы районов, руководители организаций образования, представители родительской общественности "Совет отцов". В шествии также приняли участие дети с особыми образовательными потребностями.

С каждым годом этот проект, символически проводимый в Международный день защиты детей, набирает популярность, так как дети выступают в этот день послами мира, дружбы, взаимного уважения, а сила музыки объединяет всех юных жителей столицы.

Праздник для детей организовало сегодня и Министерство внутренних дел, проведя по ежегодной традиции концерт, веселые игры, флешмобы и конкурс рисунков. Детишек и их родителей поздравил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Умурзак Болсамбеков. Воспитавший ни одно поколение аксакал пожелал маленьким казахстанцам исполнения всех заветных желаний и мирного неба над головой.

Как рассказали в пресс-службе МВД, поздравить и провести веселые конкурсы в этот день пришли сказочные герои Роджер, Скай, черепашки ниндзя и Джуди Хопс.

После теплых поздравительных слов, дети разделились на две команды. Пока одни воплощали мелом по асфальту свое видение на тему "Я и мой Казахстан" и соревновались в спортивных конкурсах, другие с любопытством слушали концертную программу, танцевали и подпевали. По итогам конкурсов победителям вручены игрушки и памятные призы.

В свою очередь военнослужащие, курсанты военных вузов и воспитанники республиканских школ "Жас улан" также устроили детям грандиозные праздники. В Нур-Султане на территории Национального военно-патриотического центра прошли мастер-классы по пяти направлениям: "Радуга цветов", "Изготовление оберега", "Интуитивная живопись", "Роспись имбирных пряников", "Национальный орнамент". Также ребята приняли участие в массовых играх: я рисую на асфальте, надувание шаров и так далее, поучаствовали в веселых танцах с артистами Центрального ансамбля и интерактивной программе аниматоров. Здесь же прошла выставка рисунков детей военнослужащих Акмолинского регионального гарнизона "Мир глазами детей".

Как отметили в пресс-службе Минобороны РК, праздник получился ярким, веселым и зажигательным! Дети и взрослые получили массу положительных впечатлений. Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным детской студией "Жас Сарбаз".

В свою очередь, курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи посетили алматинский детский дом "SOS". Будущие офицеры вручили детям подарки, рассказали об обучении в военном институте, показали видеоролики о казахстанской армии. В ходе посещения курсанты помогли работникам подшефного учреждения в благоустройстве территории, побелили деревья и вынесли мусор.

Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей города также сегодня прошел и в Алматы. В праздничном шествии приняли участие более 5 тысяч школьников и студентов колледжей, рассказали в пресс-службе акима города.

От площади Астана по улицам Толе би и Панфилова прошли колонны барабанщиков, черлидеры, духовые оркестры и танцевальные коллективы. Парад завершился ярким флешмобом на улице Жибек жолы.

Также с праздничной программой перед зрителями выступили звезды отечественной эстрады, в том числе Raim и Artur, Серик Ибрагимов, вокально-хоровая студия "Сенім" и многие другие. Для самых маленьких гостей праздника были организованы разнообразные интерактивные игры и конкурсы.

В Центральном парке культуры и отдыха состоялся гала-концерт лауреатов XХI Международного конкурса детского творчества "Бозторгай", в котором принимали участие более 600 конкурсантов из Испании, Болгарии, Латвии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, Кыргызстана и других стран. В честь праздника маленьким гостям раздавали мороженое.

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