В Казахстане предлагают законодательно закрепить понятие "травля"

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Динара Закиева озвучила промежуточные итоги работы над законодательными актами по вопросам защиты прав ребёнка, передает Kazakhstan Today.

Динара Закиева рассказала, что на данный момент рассматривается более 35 поправок в три кодекса и в 6 законов страны.

Например, есть нормы, связанные с жилищными вопросами детей-сирот и семей, воспитывающих особенных детей, открытием реабилитационных центров для детей с особыми потребностями (например, ДЦП и другие исключения) в каждом районе, условиями проживания детей-сирот в "Домах ребёнка", понятием "травли" в 2 закона", - пояснила спикер на брифинге в СЦК .

Перед каждым заседанием члены рабочей группы получают дополнительные материалы с учётом предложений депутатов, снятия, доработки отдельных позиций и норм. Кроме того, между основными заседаниями создаются специальные площадки для более подробного обсуждения некоторых поправок.

Для обсуждения редакции понятия "травля" была создана специальная экспертная площадка. На этой площадке депутаты, представители госорганов, эксперты в сфере оказания помощи детям и семьям, доктора наук и известные профессора юриспруденции, психологи, учителя, родители, лингвисты провели обсуждения. Все желающие свободно присоединялись к дискуссии. После консолидированная позиция была вынесена на заседание рабочей группы", - рассказала депутат.

Она отметила, что поправки, обсуждённые в рамках рабочей группы, также направляются на заключение правительства для всестороннего рассмотрения и правового анализа.

В ходе брифинга также были озвучены результаты исследования Национального центра общественного здравоохранения 2018 года, которые показали следующее: 12% подростков 11-15 лет один раз или более подвергались кибербуллингу, 17% подвергались буллингу в школе один или более раз в месяц. 20% участвовали в буллинге других людей в школе один или более раз в месяц.

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