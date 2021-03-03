Казахстанский школьник покончил с собой из-за насмешек одноклассников за неумение играть в футбол

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский школьник покончил с собой из-за буллинга со стороны одноклассников за плохую игру в футбол. Об этом на брифинге в СЦК по разъяснению рассматриваемых изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по защите прав детей сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев, передает Kazakhstan Today.

В одной из школ нашей страны 12-летние школьники систематически оказывали психологическое давление на своего одноклассника за то, что он не умел играть в футбол. Несколько игр футбольной команды были проиграны, и вина взвалена на этого одноклассника, на его плохую игру. Из-за насмешек мальчик покончил жизнь самоубийством", - сказал Кожаев.

Спикер отметил, что введение понятия буллинга и кибербуллинга в законодательство позволит обозначить круг проблемных вопросов и комплексно подходить к их решению.

В целом в 80% детского суицида невозможно установить причины. Не исключается вероятность у них психологических травм, связанных с систематическими обидами, в том числе от сверстников. История криминалистики показывает, что большинство известных серийных преступников в детстве подвергались нападкам со стороны сверстников и плохому обращению в семье", - подчеркнул он.

По его информации, в некоторых странах педагоги проходят специальную подготовку для предотвращения всех форм буллинга, пишет Kazpravda.kz

В свою очередь, депутат мажилиса Динара Закиева проинформировала, что за прошедший год в стране 143 подростка покончили жизнь самоубийством, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида.

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