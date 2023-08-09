В Казахстане предлагают запретить эксплуатацию электросамокатов на неосвещенных участках, на трассах и несовершеннолетними

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 29 июня подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Закон официально опубликован и вводится в действие с 30 августа текущего года. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.





Законом внесены поправки в закон "О дорожном движении", которые определили статус новых видов транспортных средств - "электросамоката" и "малых электрических транспортных средств".





Это первый шаг для нас в законодательном закреплении порядка их эксплуатации. До этого электросамокаты и малые электрические транспортные средства находились, так сказать, "вне правового поля". Сейчас в первую очередь мы закрепили требования по их безопасной эксплуатации. Это касается перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов, ношение светоотражающих предметов и другие вопросы их личной безопасности на дорогах", - сказала Актоты Боранова.





Действующим законодательством предусмотрена ответственность за эти нарушения. В случае выявления правонарушений они будут привлекаться к ответственности по статье 593 КоАП (штраф 5 МРП) или статье 620 КоАП (предупреждение или штраф 3 МРП. Применяется за нарушения ПДД ответственность по которым не выведена отдельным составом в КоАП) в зависимости от состава правонарушения.





Безусловно, в дальнейшем с учетом практического применения новых норм закона будет рассмотрен вопрос необходимости введения самостоятельного состава. Совершенствование законодательства в этой сфере будет продолжено. Для МВД не самоцель привлекать к ответственности нарушителей, мы за создание благоприятных условий, то есть создание соответствующей инфраструктуры", - уточнила представитель МВД.





Совместно с акиматами и кикшеринговыми компаниями:





- вводится программное регулирование скорости движения на тротуарах, дорогах и велосипедных дорожках;





- учет кем, когда и по какому маршруту осуществлена эксплуатация самоката для установления личности нарушителей и раскрытия преступлений, совершенных с использованием самокатов;





- осуществляется разделение городов на зоны с запретами, с частичными ограничениями или зоны без ограничений для движения электросамокатов;





- определяются специальные места для стоянки самокатов.





Дополнительно к сказанному было предложено в зависимости от введенных ограничений доводить до сведения пользователей о введенных ограничениях путем оповещения через мобильные приложения. В данных приложениях поездка не будет завершаться (взимание платы) до постановки самоката на специально отведенные для этого места", - сообщила Актоты Боранова.





Также, по ее словам, предложено ввести запрет эксплуатации электросамокатов на неосвещенных участках, на загородных трассах и несовершеннолетними. Для исключения использования электросамокатов детьми ввести запрет по весовым категориям (например, разрешить с 30 кг и выше).





Кикшеринговые компании предложили сформировать общий "список недобросовестных клиентов", и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования", - сказала спикер.



