В Казахстане приостановили курсирование ряда поездов

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных мер приостановлено курсирование ряда поездов, передает Kazakhstan Today.

Ввиду продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных мер, а также снижения уровня пассажиропотока и наполняемости в пассажирских поездах, АО "Пассажирские перевозки" по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принято решение о внесении изменений в действующий график движения пассажирских поездов.

Так, согласно информации АО "Пассажирские перевозки", временно приостанавливается курсирование пассажирских поездов:

1) №258/257 Нур-Султан-1 - Достык отправлением из Нур-Султана-1 с 9 августа 2020 года и из Достыка с 10 августа 2020 года;

2) №25/26 Алматы-2 - Шымкент отправлением со станции Алматы-2 с 12 августа 2020 года и из Шымкента с 13 августа 2020 года;

3) №4/3 Нур-Султан - Нурлы жол - Алматы-2 из Нур-Султана / Нурлы жол с 11 августа 2020 года и со станции Алматы-2 с 12 августа 2020 года. При этом отменяются рейсы данного поезда по следующим датам: из Нур-Султана / Нурлы жол 4, 6, 8 и 10 августа 2020 года, со станции Алматы-2 5, 7, 9 и 11 августа 2020 года.

Кроме того, временно сокращается периодичность курсирования пассажирских поездов:

1) №1/2 Алматы-2 - Шымкент с 3 раз до 1 раза в неделю, отправлением со станции Алматы-2 с 12 августа 2020 года (сохраняется по средам), из Шымкента с 13 августа 2020 года (сохраняется по четвергам);

2) №10/9 Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-1 с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол с 10 августа 2020 года (сохраняется по четным числам), со станции Алматы-1 с 11 августа 2020 года (сохраняется по нечетным числам);

3) №11/12 Алматы-2 - Шымкент с 4 раз до 2 раз в неделю, отправлением со станции Алматы-2 с 14 августа 2020 года (сохраняется по пятницам и воскресеньям), из Шымкента с 15 августа 2020 года (сохраняется по субботам и понедельникам). При этом данный поезд отправлением со станции Алматы-2 13 августа 2020 года отменяется;

4) №603/604 Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол с 11 августа 2020 года (сохраняется по нечетным числам), из Аркалыка с 12 августа 2020 года (сохраняется по четным числам);

5) №67/68 Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1 с ежедневного на 1 раз в 4 дня, отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол с 12 августа 2020 года, со станции Оскемен-1 с 13 августа 2020 года. При этом данный поезд отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол 3, 5, 7, 9, 11 августа 2020 года отменяется;

6) №31/32 Алматы-2 - Павлодар с ежедневного на через день, отправлением со станции Алматы-2 с 4 августа 2020 года (сохраняется по четным числам), из Павлодара с 5 августа (сохраняется по нечетным числам). При этом данный поезд отправлением со станции Алматы-2 3 августа 2020 года отменяется.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда", - отметили в пресс-службе компании.

Возврат платежей за проездные документы (билеты) производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета.

Железнодорожное сообщение сохранено во всех регионах республики, за исключением Атырауской и Мангистауской областей.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам, соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции, а также периодически проверять статус поездов, на которые ранее приобретались проездные документы (билеты)", - добавили в компании.

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