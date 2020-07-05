В Казахстане приостановлено курсирование поезда Алматы - Сарыагаш и пригородных поездов по 22 маршрутам

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в СЦК при президенте РК исполняющий обязанности генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Асылхан Калдыкозов рассказал о приостановлении курсирования поездов с 5 июля, передает Kazakhstan Today.

С 5 июля временно приостановлено курсирование поезда сообщением Алматы - Сарыагаш (№321/322). Сокращена периодичность курсирования поездов по четырем направлениям: Алматы - Нур-Султан (№3/4) через день (вместо ежедневно); Алматы - Павлодар (№31/32) через день (вместо ежедневно); Нур-Султан - Оскемен (№67/68) через день (вместо ежедневно); Нур-Султан - Достык (№257/258) 1 раз в неделю (вместо 2 раз в неделю)", - сказал Калдыкозов.

Кроме того, в соответствии с постановлением главного санврача временно приостанавливается движение пригородных поездов по 22 маршрутам, исключаются общие вагоны по 8 маршрутам, закрываются вагоны с местами для сидения в 6 поездах Talgo.

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