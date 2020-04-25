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В Казахстане приостановлены меры налогового контроля

24.04.2020, 15:22 6697
В Казахстане приостановлены меры налогового контроля
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что сделано на сегодняшний день в рамках приостановления мер налогового контроля в период ЧП, передает Kazakhstan Today. 
 
Ведомство напоминает, что эти меры реализованы в целях исполнения постановления правительства РК от 27 марта 2020 года № 141.
 
Что касается камерального контроля, комитетом предприняты следующие меры: приостановлены сроки исполнения 26,1 тыс. уведомлений до 1 июня 2020 года (по всем категориям риска и субъектности); отозваны ранее сформированные распоряжения о приостановлении расходных операций на банковские счета по 26,5 тыс. уведомлениям, выставленным в адрес ИП и лиц, занимающихся частной практикой (за исключением с высокой степенью риска); отозваны сформированные с 15 марта 2020 года распоряжения о приостановлении расходных операций на банковские счета по 1,8 тыс. уведомлениям, выставленным в адрес юридических лиц; приостановлено формирование распоряжений о приостановлении расходных операций на банковские счета, выставление уведомлений (за исключением тех, по которым истекает срок исковой давности), проведение налоговых обследований, снятие с учета по НДС (по причине отсутствия по адресу), привлечение к административной ответственности (за не исполнение уведомлений по камеральному контролю). 
 
Также приостановлено 1153 налоговые проверки и 360 таможенных проверок.
 

На период ЧП приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов. При этом срок приостановления не включается в срок проверки", - уточнили в пресс-службе КГД.


 

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